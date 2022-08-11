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Восьмой сезон подряд Украина не может провести в группы еврокубков более трех команд

Лига Чемпионов
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Последний раз четырьмя представителями в осени были в сезоне 2014/15

Восьмой сезон подряд Украина не может провести в группы еврокубков более трех команд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" уступила "Университате" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций, вылетев из еврокубков. Раньше это же случилось с полтавской "Ворсклой".

Соответственно, Украина будет представлена ​​в группах еврокубков тремя командами:

  • "Шахтер" – Лига чемпионов;
  • "Динамо" – Лига чемпионов или Лига Европы;
  • "Днепр-1" – Лига Европы или Лига конференций.

Это восьмой сезон подряд, в котором Украина не может провести в группы более трех команд. В последний раз четырьмя представителями (максимальное количество в истории украинских еврокубков) в группе Украина была представлена ​​в сезоне 2014/15.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
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Источник:
UA-Футбол

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