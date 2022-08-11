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Восьмой сезон подряд Украина не может провести в группы еврокубков более трех команд
Последний раз четырьмя представителями в осени были в сезоне 2014/15
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Луганская "Заря" уступила "Университате" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций, вылетев из еврокубков. Раньше это же случилось с полтавской "Ворсклой".
Соответственно, Украина будет представлена в группах еврокубков тремя командами:
- "Шахтер" – Лига чемпионов;
- "Динамо" – Лига чемпионов или Лига Европы;
- "Днепр-1" – Лига Европы или Лига конференций.
Это восьмой сезон подряд, в котором Украина не может провести в группы более трех команд. В последний раз четырьмя представителями (максимальное количество в истории украинских еврокубков) в группе Украина была представлена в сезоне 2014/15.
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