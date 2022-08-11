Восьмой сезон подряд Украина не может провести в группы еврокубков более трех команд

Луганская "Заря" уступила "Университате" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций, вылетев из еврокубков. Раньше это же случилось с полтавской "Ворсклой".

Соответственно, Украина будет представлена ​​в группах еврокубков тремя командами:

"Шахтер" – Лига чемпионов;

– Лига чемпионов; "Динамо" – Лига чемпионов или Лига Европы;

– Лига чемпионов или Лига Европы; "Днепр-1" – Лига Европы или Лига конференций.

Это восьмой сезон подряд, в котором Украина не может провести в группы более трех команд. В последний раз четырьмя представителями (максимальное количество в истории украинских еврокубков) в группе Украина была представлена ​​в сезоне 2014/15.