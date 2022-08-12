Шацких: Разве Бенфика топ-соперник? С ней можно играть

Бывший форвард киевского "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких высказался о предстоящих матчах "бело-синих" с лиссабонской "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

— Каковы ваши прогнозы на противостояние "Динамо" с "Бенфикой"? Какие шансы у киевлян?

— С "Бенфикой" динамовцам надо играть, да и все. Игра покажет, как все будет. Я смотрел все игры "Динамо" в этой квалификации Лиги чемпионов. Шансы в противостоянии с "Бенфикой" у киевлян есть. Шансы есть всегда! Что, "Бенфика" – прям какой-то топ-соперник? С ней можно играть. Понятно, что у лиссабонцев хорошая, сбалансированная команда. А играть можно со всеми.

— Что думаете по поводу игры молодых Вивчаренко и Ваната? Они уже вписываются в первую команду "Динамо"?

— Вивчаренко забил "Штурму", и это хорошо. Забил гол, хорошо, молодец! Киевляне выиграли, дальше прошли. Ванату пока что тяжело. До уровня, который нужен сейчас динамовцам, сложно дотягивать.

— Виктор Цыганков, если будет в своей лучшей форме, сможет вытянуть матчи с "Бенфикой" и проявить себя в качестве лидера команды?

— Один он ничего не вытянет. Если вся команда будет работать, как слаженный механизм, тогда да. Тогда есть какой-то шанс. Не хватает еще такого мастерства, как, например, у "Реала", когда они играют на индивидуальных качествах футболистов. Этого пока нет у "Динамо". Сложно будет. И поэтому надо играть только всем вместе и друг за друга. Только так!

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— Надежда на то, что Георгий Бущан снова будет тащить?

— Дай Бог, чтобы ему нечего было тащить. Чтоб было как можно меньше работы у него (смеется). Его прямая обязанность – выручать и помогать. Он такой же игрок, как и все остальные. Просто он находится на финишной стадии, так сказать, на завершающем эшелоне. И у него нет права на ошибку.

А это его прямые обязанности – выручать команду. Слава Богу, что все так хорошо сложилось в матчах со "Штурмом". И все было закономерно! Киевляне закономерно прошли дальше, обыграв "Штурм". И теперь динамовцы будут решать следующую задачу, - подытожил Шацких.