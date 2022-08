Есть интрига? Бензема, де Брюйне и Куртуа - претенденты на звание игрока сезона от УЕФА

УЕФА традиционно подбивает итоги прошлого сезона.

Были объявлены три претендента на звание лучшего футболиста прошедшей кампании. Среди них сразу два представителя "Реала" - Карим Бензема и Тибо Куртуа. Также в список вошел Кевин де Брюйне.

???? Karim Benzema, Thibaut Courtois or Kevin De Bruyne?



These are the three nominees for the 2021/22 UEFA Men’s Player of the Year award. The winner will be announced at the 2022/23 #UCL group stage draw ceremony on 25 August!



Full story and how voting works: ⬇️#UEFAawards