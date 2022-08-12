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Есть интрига? Бензема, де Брюйне и Куртуа - претенденты на звание игрока сезона от УЕФА
Сможет ли кто-то составить конкуренцию французу?
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА традиционно подбивает итоги прошлого сезона.
Были объявлены три претендента на звание лучшего футболиста прошедшей кампании. Среди них сразу два представителя "Реала" - Карим Бензема и Тибо Куртуа. Также в список вошел Кевин де Брюйне.
???? Karim Benzema, Thibaut Courtois or Kevin De Bruyne?— UEFA (@UEFA) August 12, 2022
These are the three nominees for the 2021/22 UEFA Men’s Player of the Year award. The winner will be announced at the 2022/23 #UCL group stage draw ceremony on 25 August!
Full story and how voting works: ⬇️#UEFAawards
Отметим, что вручение награды состоится 25-го августа во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.
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