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Есть интрига? Бензема, де Брюйне и Куртуа - претенденты на звание игрока сезона от УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сможет ли кто-то составить конкуренцию французу?

Есть интрига? Бензема, де Брюйне и Куртуа - претенденты на звание игрока сезона от УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА традиционно подбивает итоги прошлого сезона.

Были объявлены три претендента на звание лучшего футболиста прошедшей кампании. Среди них сразу два представителя "Реала" - Карим Бензема и Тибо Куртуа. Также в список вошел Кевин де Брюйне.

Отметим, что вручение награды состоится 25-го августа во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.

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В статье: Карим Бензема Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Кевин Де Брюйне
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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
12.08.2022 в 17:54
Бензема-топ...
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