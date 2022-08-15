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Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Динамо - Бенфика
Главный рефери уже знаком украинским болельщикам
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкая бригада арбитров будет работать во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" встретится с португальской "Бенфикой".
Главным рефери назначен 41-летний Феликс Цвайер. Ассистировать ему будут Стефан Лупп и Марк Ахмюллер. Четвертый судьья - Свен Яблонски. Арбитр VAR - Бастиан Данкерт, помощник арбитра VAR - Харм Осмерс.
К слову, Фелик Цвайер уже судил поединки с участием украинских команд. В 2012 он работал на товарищеском матче между сборными Австрии и Украины, в котором "сине-желтые" уступили на выезде со счетом 2:3. В 2019 году он обслуживал поединок "Шахтера" и "Аталанты" (0:3) в Лиге чемпионов. Кроме того, немец судил матч между Украиной и Боснией и Герцеговиной в групповом этапе отбора ЧМ-2022 (1:1).
Напомним, матч "Динамо" - "Бенфика" состоится в среду, 17 августа, в польском городе Лодзь. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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