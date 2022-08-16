Лига Чемпионов, квалицикация

Раунд плей-офф, 1-й матч

Глазго, "Айброкс"

"Рейнджерс" – "ПСВ" 22:00

Рейнджерс

"Рейнджерс" может стать второй шотландской командой вслед за "Селтиком", которая достигнет группового этапа Лиги Чемпионов. Для этого Джованни ван Бронкхорсту нужно пройти коллектив своего старого друга Руда ван Нистелроя. В раунд плей-офф "джерс" пробились благодаря блестящему камбеку против "Юниона". Бельгийский вице-чемпион выиграл первую игру прошлого этапа со счётом 2:0. Но в ответной игре сумасшедшая атмосфера "Айброкс" в очередной раз выручила "Рейнджерс", победившего 3:0 в основное время.

В субботу "Рейнджерс" провёл ещё одну впечатляющую игру на домашней арене, разгромив "Сент-Джонсон" (4:0). Как и в матче у "Юнионом", отличились Малик Тильман и Антонио Чолак. Оба пришли в клуб из "Баварии" и "ПАОКа" соответственно, добавив вариативности в атаке.

ПСВ

"ПСВ" выход в раунд плей-офф отбора дался не менее трудно. В предыдущем раунде коллектив ван Нистелроя прошла вторую лучшую команду квалификации "Монако" благодаря впечатляющему камбеку в Эйндховене. После 1:1 во Франции всё решилось в Нидерландах, где местный вице-чемпион проигрывал 1:2 до 89-й минуты. Но затем Эрик Гутьеррес перевёл игру в овертайм, а Люк де Йонг вырвал в нём победу.

В той игре "ПСВ" допустил 30 ударов по своим воротам. Это много даже с учётом дополнительных 30 минут. При этом "монегаски" закрывались на те отрезки, когда их устраивал результат. То есть по сути у Эйндховена проходной двор в защите – 9 пропущенных в 5 матчах кампании не дадут соврать. Даже от скромного "Гоу Эхед Иглс" в субботу подопечные ван Нистелроя пропустили дважды.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 6 раз. У "ПСВ" всего одна победа при трёх поражениях. Ещё две игры завершились вничью. В этом веке команды провели две встречи в 2011-м – в 1/8 ЛЕ Эйндховен прошёл дальше (0:0, 0:1). Примечательным был матч, сыгранный 20 октября 1999 года. Тогда Ван Нистелрой забил единственный гол эйдховенцев в гостевом матче с "Рейнджерс", в составе которого играл нынешний главный тренер шотландского клуба Джованни ван Бронкхорст.

Ориентировочные составы

"Рейнджерс": Маклафлин – Баришич, Сэндс, Голдсон, Тавернье – Арфилд, Ландстрём, Лоуренс – Кент, Чолак, Тильман

"ПСВ": Бенитес – Макс, Обиспо, Тезе, Мвене – Верман, Тил, Сангаре – Гакпо, де Йонг, Сайбари

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Рейнджерс – ПСВ от UA-Футбол

"ПСВ" ван Нистелроя играет по старому бразильскому принципу: вы забьёте сколько получится, а мы вам – сколько захотим. В каждом матче Эйндховен как забивал, так и пропускал. На своём поле "Рейнджерс" всегда играет открыто, так что ждём голов. Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.73 или тотал выше 2.5 с коэффициентом 1.92.