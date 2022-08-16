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Рейнджерс – ПСВ. Прогноз матча ЛЧ на 16.08.2022
Остался последний шаг до группового этапа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рейнджерс
"Рейнджерс" может стать второй шотландской командой вслед за "Селтиком", которая достигнет группового этапа Лиги Чемпионов. Для этого Джованни ван Бронкхорсту нужно пройти коллектив своего старого друга Руда ван Нистелроя. В раунд плей-офф "джерс" пробились благодаря блестящему камбеку против "Юниона". Бельгийский вице-чемпион выиграл первую игру прошлого этапа со счётом 2:0. Но в ответной игре сумасшедшая атмосфера "Айброкс" в очередной раз выручила "Рейнджерс", победившего 3:0 в основное время.
В субботу "Рейнджерс" провёл ещё одну впечатляющую игру на домашней арене, разгромив "Сент-Джонсон" (4:0). Как и в матче у "Юнионом", отличились Малик Тильман и Антонио Чолак. Оба пришли в клуб из "Баварии" и "ПАОКа" соответственно, добавив вариативности в атаке.
ПСВ
"ПСВ" выход в раунд плей-офф отбора дался не менее трудно. В предыдущем раунде коллектив ван Нистелроя прошла вторую лучшую команду квалификации "Монако" благодаря впечатляющему камбеку в Эйндховене. После 1:1 во Франции всё решилось в Нидерландах, где местный вице-чемпион проигрывал 1:2 до 89-й минуты. Но затем Эрик Гутьеррес перевёл игру в овертайм, а Люк де Йонг вырвал в нём победу.
В той игре "ПСВ" допустил 30 ударов по своим воротам. Это много даже с учётом дополнительных 30 минут. При этом "монегаски" закрывались на те отрезки, когда их устраивал результат. То есть по сути у Эйндховена проходной двор в защите – 9 пропущенных в 5 матчах кампании не дадут соврать. Даже от скромного "Гоу Эхед Иглс" в субботу подопечные ван Нистелроя пропустили дважды.
Личные встречи
Соперники встречались между собой 6 раз. У "ПСВ" всего одна победа при трёх поражениях. Ещё две игры завершились вничью. В этом веке команды провели две встречи в 2011-м – в 1/8 ЛЕ Эйндховен прошёл дальше (0:0, 0:1). Примечательным был матч, сыгранный 20 октября 1999 года. Тогда Ван Нистелрой забил единственный гол эйдховенцев в гостевом матче с "Рейнджерс", в составе которого играл нынешний главный тренер шотландского клуба Джованни ван Бронкхорст.
Ориентировочные составы
"Рейнджерс": Маклафлин – Баришич, Сэндс, Голдсон, Тавернье – Арфилд, Ландстрём, Лоуренс – Кент, Чолак, Тильман
"ПСВ": Бенитес – Макс, Обиспо, Тезе, Мвене – Верман, Тил, Сангаре – Гакпо, де Йонг, Сайбари
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Рейнджерс – ПСВ от UA-Футбол
"ПСВ" ван Нистелроя играет по старому бразильскому принципу: вы забьёте сколько получится, а мы вам – сколько захотим. В каждом матче Эйндховен как забивал, так и пропускал. На своём поле "Рейнджерс" всегда играет открыто, так что ждём голов. Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.73 или тотал выше 2.5 с коэффициентом 1.92.
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