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Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.08.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - ФК Десна / Автор невідомий
Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов уже входят в официальный пакет трансляций, на которые тендер проводит УЕФА. Перед этими матчами уже звучит гимн турнира, поэтому раунд принято считать настоящей Лигой чемпионов. Но здесь все еще нет права на ошибку: победители пройдут в групповой этап, проигравшие опустятся в Лигу Европы.
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"Динамо" проделало сложный путь, чтобы оказаться на этой стадии. Были пройдены "Фенербахче" и "Штурм", однако главное испытание будет именно с "Бенфикой". В прошлом году команды уже играли между собой в группе, "Динамо" смогло взять одно очко из шести возможных.
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" состоится в среду, 17-го августа, в 22:00 в Польше. Прямая текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Аудиотрансляция матча (звуковой комментарий в живом времени) состоится на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>
По вкладу "Динамо" в Таблицу коэффициентов, о возможных соперниках киевлян и корзинах Лиги чемпионов / Лиги Европы – в профильном телеграмм-канале >>>
Онлайн прямая видеотрансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO – официальном трансляторе еврокубков в Украине.
- Польша: Polsat Sport Premium 1
- Португалия: TVI, TVI Player, Eleven Sports 1 Португалия
- Словения: HRT 2, Sportklub 3 Словения.
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