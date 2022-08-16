Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов уже входят в официальный пакет трансляций, на которые тендер проводит УЕФА. Перед этими матчами уже звучит гимн турнира, поэтому раунд принято считать настоящей Лигой чемпионов. Но здесь все еще нет права на ошибку: победители пройдут в групповой этап, проигравшие опустятся в Лигу Европы.

Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Динамо" проделало сложный путь, чтобы оказаться на этой стадии. Были пройдены "Фенербахче" и "Штурм", однако главное испытание будет именно с "Бенфикой". В прошлом году команды уже играли между собой в группе, "Динамо" смогло взять одно очко из шести возможных.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" состоится в среду, 17-го августа, в 22:00 в Польше. Прямая текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Аудиотрансляция матча (звуковой комментарий в живом времени) состоится на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>

По вкладу "Динамо" в Таблицу коэффициентов, о возможных соперниках киевлян и корзинах Лиги чемпионов / Лиги Европы – в профильном телеграмм-канале >>>

Онлайн прямая видеотрансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO – официальном трансляторе еврокубков в Украине.

За границей матч покажут: