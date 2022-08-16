  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Динамо - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.08.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - ФК Десна / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов уже входят в официальный пакет трансляций, на которые тендер проводит УЕФА. Перед этими матчами уже звучит гимн турнира, поэтому раунд принято считать настоящей Лигой чемпионов. Но здесь все еще нет права на ошибку: победители пройдут в групповой этап, проигравшие опустятся в Лигу Европы.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Динамо" проделало сложный путь, чтобы оказаться на этой стадии. Были пройдены "Фенербахче" и "Штурм", однако главное испытание будет именно с "Бенфикой". В прошлом году команды уже играли между собой в группе, "Динамо" смогло взять одно очко из шести возможных.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" состоится в среду, 17-го августа, в 22:00 в Польше. Прямая текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Аудиотрансляция матча (звуковой комментарий в живом времени) состоится на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>

По вкладу "Динамо" в Таблицу коэффициентов, о возможных соперниках киевлян и корзинах Лиги чемпионов / Лиги Европы – в профильном телеграмм-канале >>>

Онлайн прямая видеотрансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO – официальном трансляторе еврокубков в Украине.

За границей матч покажут:

  • Польша: Polsat Sport Premium 1
  • Португалия: TVI, TVI Player, Eleven Sports 1 Португалия
  • Словения: HRT 2, Sportklub 3 Словения.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Раунд плей-офф
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде