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Капитан Динамо: Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаю матч
Сергей Сидорчук не сыграет в первом матче с "Бенфикой"
Фото: ФК Динамо Киев
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук сожалеет, что из-за перебора желтых карточек не поможет своей команде в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".
"Всегда склоняюсь к мнению, что в любой ситуации следует сохранять холодную голову. Даже там, где все эмоции обнажаются. А футбольное поле именно такое место. Эмоциональность не оправдываю, но воспринимаю как способ сбросить пар. Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч и подводишь команду.
Надо уметь включать режимы "Холодный разум" и "Не сдерживать эмоции", когда наступает нужный момент. Желаю этого ребятам из "Динамо" в завтрашнем матче", - написал Сидорчук в своем Instagram.
Напомним, игра "Динамо" - "Бенфика" состоится в среду, 17 августа в польском городе Лодзь. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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