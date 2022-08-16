Капитан Динамо: Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаю матч

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук сожалеет, что из-за перебора желтых карточек не поможет своей команде в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Всегда склоняюсь к мнению, что в любой ситуации следует сохранять холодную голову. Даже там, где все эмоции обнажаются. А футбольное поле именно такое место. Эмоциональность не оправдываю, но воспринимаю как способ сбросить пар. Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч и подводишь команду.

Надо уметь включать режимы "Холодный разум" и "Не сдерживать эмоции", когда наступает нужный момент. Желаю этого ребятам из "Динамо" в завтрашнем матче", - написал Сидорчук в своем Instagram.