  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер сообщил о старте продаж пакетов Лиги чемпионов в Польше
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер сообщил о старте продаж пакетов Лиги чемпионов в Польше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стоимость пакетов стартует от 200 злотых

Шахтер сообщил о старте продаж пакетов Лиги чемпионов в Польше

Фото: ФК Шахетр Донецк / Автор: неизвестен

Новина українською

В сентябре "Шахтер" начнет выступления в групповом раунде Лиги чемпионов 2022/23. Домашние матчи команды будут проходить в Варшаве на Стадионе Войска Польского.

"Горняки" объявили о старте продаж пакетов Лиги чемпионов. Когда вы покупаете его, вы получаете 3 билета на поединки группового раунда в Варшаве, заранее гарантируя себе постоянное место на трибуне, а также экономите свои средства.

Цены на пакеты Лиги чемпионов (3 матча) стартуют от 200 злотых. Купить их можно на официальном сайте shakhtar.com.

Важно! Билеты появятся в личном кабинете после жеребьевки, которая состоится 25 августа.

Этапы продажи пакетов Лиги чемпионов и билетов

1-й этап. 16–21 августа

Приоритетная продажа пакетов ЛЧ по специальной цене (со скидкой 10%) для владельцев абонементов ФК "Шахтер", которые могут посетить матч в Варшаве, и владельцев абонементов ФК "Легия".

Для получения доступа болельщики "Шахтера" могут написать на support@shakhtar.com, владельцы абонементов "Легии" получат промокод для доступа 16 августа в клубной рассылке. По одному промокоду болельщик сможет купить 2 пакета ЛЧ.

2-й этап. 22–25 августа

Свободная продажа пакетов Лиги чемпионов для всех желающих по цене свободной продажи. Болельщик может купить 2 пакета ЛЧ.

Дальнейшие этапы продажи будут известны после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Стоимость пакетов ЛЧ (для владельцев абонементов на 1-м этапе)

  • Standard: 200, 315, 450, 550 злотых
  • Family Сlub: 200 злотых
  • Silver Club: 2 100 злотых
  • Gold Club: 3 350 злотых
  • Sky Box: 7 250 злотых

Внимание! Действует система динамического ценообразования: с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может возрастать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде