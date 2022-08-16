Шахтер сообщил о старте продаж пакетов Лиги чемпионов в Польше

В сентябре "Шахтер" начнет выступления в групповом раунде Лиги чемпионов 2022/23. Домашние матчи команды будут проходить в Варшаве на Стадионе Войска Польского.

"Горняки" объявили о старте продаж пакетов Лиги чемпионов. Когда вы покупаете его, вы получаете 3 билета на поединки группового раунда в Варшаве, заранее гарантируя себе постоянное место на трибуне, а также экономите свои средства.

Цены на пакеты Лиги чемпионов (3 матча) стартуют от 200 злотых. Купить их можно на официальном сайте shakhtar.com.

Важно! Билеты появятся в личном кабинете после жеребьевки, которая состоится 25 августа.

Этапы продажи пакетов Лиги чемпионов и билетов

1-й этап. 16–21 августа

Приоритетная продажа пакетов ЛЧ по специальной цене (со скидкой 10%) для владельцев абонементов ФК "Шахтер", которые могут посетить матч в Варшаве, и владельцев абонементов ФК "Легия".

Для получения доступа болельщики "Шахтера" могут написать на support@shakhtar.com, владельцы абонементов "Легии" получат промокод для доступа 16 августа в клубной рассылке. По одному промокоду болельщик сможет купить 2 пакета ЛЧ.

2-й этап. 22–25 августа

Свободная продажа пакетов Лиги чемпионов для всех желающих по цене свободной продажи. Болельщик может купить 2 пакета ЛЧ.

Дальнейшие этапы продажи будут известны после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Стоимость пакетов ЛЧ (для владельцев абонементов на 1-м этапе)

Standard: 200, 315, 450, 550 злотых

Family Сlub: 200 злотых

Silver Club: 2 100 злотых

Gold Club: 3 350 злотых

Sky Box: 7 250 злотых

Внимание! Действует система динамического ценообразования: с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может возрастать.