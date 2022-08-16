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Шахтер сообщил о старте продаж пакетов Лиги чемпионов в Польше
Стоимость пакетов стартует от 200 злотых
Фото: ФК Шахетр Донецк / Автор: неизвестен
В сентябре "Шахтер" начнет выступления в групповом раунде Лиги чемпионов 2022/23. Домашние матчи команды будут проходить в Варшаве на Стадионе Войска Польского.
"Горняки" объявили о старте продаж пакетов Лиги чемпионов. Когда вы покупаете его, вы получаете 3 билета на поединки группового раунда в Варшаве, заранее гарантируя себе постоянное место на трибуне, а также экономите свои средства.
Цены на пакеты Лиги чемпионов (3 матча) стартуют от 200 злотых. Купить их можно на официальном сайте shakhtar.com.
Важно! Билеты появятся в личном кабинете после жеребьевки, которая состоится 25 августа.
Этапы продажи пакетов Лиги чемпионов и билетов
1-й этап. 16–21 августа
Приоритетная продажа пакетов ЛЧ по специальной цене (со скидкой 10%) для владельцев абонементов ФК "Шахтер", которые могут посетить матч в Варшаве, и владельцев абонементов ФК "Легия".
Для получения доступа болельщики "Шахтера" могут написать на support@shakhtar.com, владельцы абонементов "Легии" получат промокод для доступа 16 августа в клубной рассылке. По одному промокоду болельщик сможет купить 2 пакета ЛЧ.
2-й этап. 22–25 августа
Свободная продажа пакетов Лиги чемпионов для всех желающих по цене свободной продажи. Болельщик может купить 2 пакета ЛЧ.
Дальнейшие этапы продажи будут известны после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.
Стоимость пакетов ЛЧ (для владельцев абонементов на 1-м этапе)
- Standard: 200, 315, 450, 550 злотых
- Family Сlub: 200 злотых
- Silver Club: 2 100 злотых
- Gold Club: 3 350 злотых
- Sky Box: 7 250 злотых
Внимание! Действует система динамического ценообразования: с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может возрастать.
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