"Обе команды достойны ЛЧ". Наставник Бенфики - об игре против Динамо и состоянии экс-игрока Шахтера

Наставник "Бенфики" Роджер Шмидт дал свой комментарий накануне игры против "Динамо" в Лиге Чемпионов.

"Это Лига чемпионов, поэтому мы ожидаем встречи с максимально мотивированным соперником, который отдаст все, чтобы пробиться в групповой этап. Так же, как и мы. "Динамо" - очень хорошая команда. Как мы увидели ранее, в ответных матчах с "Фенербахче" и "Штурмом" им не было легко, но в обоих случаях киевляне проходили дальше. Это говорит о том, что у "Динамо" есть качество, ментальность и хорошая физическая подготовка.

Они должны будут заменить двух игроков (Сидорчука и Гармаша), которые пропускают матч, но, думаю, найдут оптимальное решение. "Динамо" может использовать гибкую тактику - иногда они играют от обороны, иногда - в атакующий футбол. Так что я ожидаю открытой игры и хорошего соперника. Нерес вернулся и в последние дни тренировался с командой. Нерес готов на все сто процентов.

Каждый следующий матч - самый важный для нас. Но я понимаю, о чем вы говорите. Вся наша команда и болельщики хотят, чтобы "Бенфика" играла в Лиге чемпионов, ведь это сильнейший клубный турнир в мире. В двух матчах с "Динамо" мы должны доказать на поле, что наша команда - сильнее и заслуживает выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Динамо" уже провело четыре матча в квалификации Лиги чемпионов, так что у нас есть представление об этой команде. Кроме того, "Бенфика" уже встречалась с "Динамо" в прошлом сезоне, и киевляне не претерпели больших изменений за это время. Считаю, что мы подготовились настолько хорошо, насколько это возможно. Ключ к успеху - это наша игра. Мы должны верить в себя и провести тактически мудрую игру, сделав поправку на оппонента, которого мы уважаем. Я пытаюсь подготовить команду как можно лучше. До сих пор мы показывали, что можем играть в хороший футбол и побеждать. Надеюсь, что мы продолжим удерживать свой уровень и проведем завтра хорошую игру.

Жилберту и Ба очень хорошо начали сезон и доступны на завтра. Жилберту забил фантастический первый гол в сезоне чемпионата Португалии. По моему мнению, перед последним матчем он был немного уставшим, поэтому я дал ему отдохнуть и предоставил больше игрового времени Алексу. Они оба - очень хорошие и важные игроки для нас, немного отличающиеся по стилю игры. И один из них сыграет завтра.

Преимущество "Бенфики" над "Динамо"? Сложно сказать. Считаю, что обе команды достойны выступать в Лиге чемпионов, но такую возможность получит только один из нас. И мы хотим быть этой командой. Ситуация ясна - мы должны продемонстрировать в ближайших двух матчах, что мы сильнее", - заявил Шмидт.