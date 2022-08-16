Луческу: Бенфика купила лучших игроков, у них есть деньги, но у нас есть сердце

Наставник "Динамо" Мирча Луческу посетил пресс-конференцию накануне игры против "Бенфики".

"Против "Бенфики" мы не можем играть в атакующий футбол. У них быстрые и техничные игроки, они умеют контролировать мяч и использовать пространство. Один в один они очень и очень хороши. В начале игры вы не знаете, кто победит, и именно поэтому футбол прекрасен. У них есть техническое превосходство, но у нас есть сердце.

"Бенфика" купила лучших игроков, у них есть деньги, отличные игроки. Нам придется сражаться. Нам пришлось продавать игроков, мы тренируемся с детьми, делим с ними поле, находимся в отеле без семей. Никто не знает, в какой мы ситуации. Только мы знаем, через что мы проходим, в каких условиях мы работаем и что мы делаем для поддержания высокого уровня футбола и нашей жизни.

"У "Бенфики" очень, очень хорошая команда. У них есть очень хорошие новые игроки, такие как Флорентино и Нерес, и это просто фантастика. Качество команды значительно улучшилось, на данный момент у них есть нечто большее, чем у нас. Они впечатляющие игроки, но в футболе возможно все", - заявил Луческу.