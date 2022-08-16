  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луческу: Бенфика купила лучших игроков, у них есть деньги, но у нас есть сердце
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Бенфика купила лучших игроков, у них есть деньги, но у нас есть сердце

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Будет непросто

Луческу: Бенфика купила лучших игроков, у них есть деньги, но у нас есть сердце

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу посетил пресс-конференцию накануне игры против "Бенфики".

"Против "Бенфики" мы не можем играть в атакующий футбол. У них быстрые и техничные игроки, они умеют контролировать мяч и использовать пространство. Один в один они очень и очень хороши. В начале игры вы не знаете, кто победит, и именно поэтому футбол прекрасен. У них есть техническое превосходство, но у нас есть сердце.

"Бенфика" купила лучших игроков, у них есть деньги, отличные игроки. Нам придется сражаться. Нам пришлось продавать игроков, мы тренируемся с детьми, делим с ними поле, находимся в отеле без семей. Никто не знает, в какой мы ситуации. Только мы знаем, через что мы проходим, в каких условиях мы работаем и что мы делаем для поддержания высокого уровня футбола и нашей жизни.

"У "Бенфики" очень, очень хорошая команда. У них есть очень хорошие новые игроки, такие как Флорентино и Нерес, и это просто фантастика. Качество команды значительно улучшилось, на данный момент у них есть нечто большее, чем у нас. Они впечатляющие игроки, но в футболе возможно все", - заявил Луческу.

Читайте также"Обе команды достойны ЛЧ". Наставник Бенфики - об игре против Динамо и состоянии экс-игрока Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
O Jogo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде