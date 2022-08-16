Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов анонсировал трансфер ключевого защитника в Кривбасс
Интересная сделка, хоть и без особых подробностей
Фото: ФК Львов
"Львов" теряет основного защитника.
По данным официальной пресс-службы, левый фулбек Владимир Якимец продолжит карьеру в "Кривбассе". Детали сделки не сообщаются. Сам "Кривбасс" пока также не подтвердил сей трансфер.
Якимец выступал за "Львов" с октября 2020-го года. За практически два года в коллективе он отыграл 36 игр, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
На счету 24-летнего Якимца семь игр за молодежную сборную Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- NYT: Новую атаку на Крым провело элитное украинское подразделение
- Динамо определилось с судьбой Ковальца, находившегося на просмотре
- Бущан, Цыганков, Довбик и еще 7 игроков, которым нужно уже ехать в зарубежный чемпионат
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти