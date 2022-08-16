Львов анонсировал трансфер ключевого защитника в Кривбасс

"Львов" теряет основного защитника.

По данным официальной пресс-службы, левый фулбек Владимир Якимец продолжит карьеру в "Кривбассе". Детали сделки не сообщаются. Сам "Кривбасс" пока также не подтвердил сей трансфер.

Якимец выступал за "Львов" с октября 2020-го года. За практически два года в коллективе он отыграл 36 игр, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

На счету 24-летнего Якимца семь игр за молодежную сборную Украины.