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Хавбек Динамо: Мы играли с Бенфикой в прошлом году, эмоционально готовы к новой встрече
Правда с того времени многое изменилось
Фото: ФК Динамо
Хавбек "Динамо" Александр Андриевский посетил пресс-конференцию накануне встречи против "Бенфики".
"Прежде всего, мы думаем о нашем народе и наших героях, защищающих Украину. Это самое важное. Мы играем для них и стараемся таким образом их поддержать, прибавить сил и вдохновения. Выход в группу важен для нашего народа.
Хочу поблагодарить поляков за такой теплый прием. Мы здесь чувствуем себя как дома. Все супер, для нас созданы все условия, чтобы хорошо готовиться и показывать результат на поле. Чувствуем поддержку и от польского народа, потому играем также и для них. Приглашаем польских болельщиков на завтрашний матч.
Мы играли с "Бенфикой" в прошлом году, поэтому эмоционально готовы к новой встрече. Думаю, если мы выполним указания тренера на 100 процентов, то у нас все будет хорошо.
Празднование Яремчука с украинским гербом? После таких моментов на глаза наворачиваются слезы. Роман – молодец, что таким образом показывает поддержку украинскому народу. Это очень важно", - заявил полузащитник.
Отметим, что первый матч с португальцами пропустит главный конкурент Андриевского - Сергей Сидорчук.
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