Хавбек Динамо: Мы играли с Бенфикой в прошлом году, эмоционально готовы к новой встрече

Хавбек "Динамо" Александр Андриевский посетил пресс-конференцию накануне встречи против "Бенфики".

"Прежде всего, мы думаем о нашем народе и наших героях, защищающих Украину. Это самое важное. Мы играем для них и стараемся таким образом их поддержать, прибавить сил и вдохновения. Выход в группу важен для нашего народа.

Хочу поблагодарить поляков за такой теплый прием. Мы здесь чувствуем себя как дома. Все супер, для нас созданы все условия, чтобы хорошо готовиться и показывать результат на поле. Чувствуем поддержку и от польского народа, потому играем также и для них. Приглашаем польских болельщиков на завтрашний матч.

Мы играли с "Бенфикой" в прошлом году, поэтому эмоционально готовы к новой встрече. Думаю, если мы выполним указания тренера на 100 процентов, то у нас все будет хорошо.

Празднование Яремчука с украинским гербом? После таких моментов на глаза наворачиваются слезы. Роман – молодец, что таким образом показывает поддержку украинскому народу. Это очень важно", - заявил полузащитник.

Отметим, что первый матч с португальцами пропустит главный конкурент Андриевского - Сергей Сидорчук.