Отбор ЛЧ. Дуэль ван Бронкхроста и ван Нистелроя и упрямый Будё-Глимт

Лига Чемпионов, квалицикация

Раунд плей-офф, 1-й матч

Глазго, "Айброкс"

"Рейнджерс" – "ПСВ" 2:2

Голы: Чолак 40, Лоуренс 70 – Сангаре 37, Обиспо 78

"Рейнджерс": Маклафлин – Баришич, Сэндс, Голдсон, Тавернье – Дэвис (Камара, 71), Ландстрём, Лоуренс – Кент, Чолак, Тильман (Райт, 71)

"ПСВ": Бенитес – Макс, Обиспо (Брантуэйт, 79), Тезе, Мвене – Верман, Гутьеррес, Сангаре – Гакпо, де Йонг, Сайбари

Предупреждения: Голдсон 57 – Обиспо 50, де Йонг 53, Сайбари 68

"ПСВ" удалось устоять на "Айброксе", сделав неплохую заявку перед решающим матчем в Нидерландах. Магия этой арены стала проблемой для многих сильных европейских клубов в последние годы – здесь уступали дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг", именно благодаря вдохновляющей поддержке родных трибун "джерс" совершили камбек с 0:2 против бельгийского "Юниона" в прошлом раунде. Поэтому ничья – более чем комфортный результат для Эйндховена.

Ответственность наложила свою отпечаток на матч, который по мерках этих команд был весьма закрытым. "ПСВ" вообще любитель поиграть в перестрелки, а "Рейнджеры" у себя дома заряжены на победу вне зависимости от статуса соперника. Но старые друзья Джованни ван Бронкхорст и Руд ван Нистелрой уделили немало вниманию для того, чтобы нейтрализовать сильные сторон друг друга, от чего неизбежно пострадала и игра их коллективов.

"Рейнджерс" выдали очень активные первые 30 минут, ощутимо давили на соперника, но выжать из лучшего отрезка за игру гол им не удалось. Зато неожиданно забили гости – Сангаре после неразберихи на угловом остался один, и наказал шотландцев за ошибку. Но буквально сразу после этого команде из Глазго удалось сравнять. Одна из многих быстрых фланговых комбинаций позволила Таварнье найти Чолака в штрафной площади, и тот в одно касание направил мяч в ворота.

После перерыва "ПСВ" удалось подравнять игру, и даже потихоньку перехватывать инициативу. Но вновь забил не тот, кто заслуживал. Вальтер Бенитес допустил вопиющую ошибку, не сумев поймать неубедительный дальний удар Тома Лоуренса со штрафного. Многие в этот момент бы поплыли, но голландцы стали играть только лучше. И тоже быстро отыгрались – вновь выручил угловой. 2:2. В этой паре ещё ничего не ясно. Но как минимум испытание "Айброксом" осталось для "ПСВ" позади, и это даёт им небольшой перевес перед ответным противостоянием.

Аспмюра, Буде

"Буде-Глимт" – "Динамо" (Загреб) 1:0

Гол: Пеллегрино 37