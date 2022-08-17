Хавбек Бенфики: Игроки Динамо могут быть свежее, но это не оправдание

Полузащитник лиссабонской "Бенфики" Жоау Мариу рассказал, чего ждет от встречи с киевским "Динамо" в рамках в плей-офф раунда Лиги чемпионов.

"Мы хорошо знаем "Динамо", ведь не так давно встречались с ними. Это организованная команда, футболисты которой хорошо сыграны. Поэтому нам придется постараться, чтобы добыть положительный результат в первом матче. С уважением относимся к сопернику, но со старта поединка будем действовать решительно, чтобы навязать свою игру.

Мы находимся на очень ранней стадии сезона, провели отличную предсезонную подготовку. Возможно, в той или иной игре свежесть не самая лучшая, но мотивация в матче будет превыше всего. Каждый будет выкладываться на все 110 процентов. Игроки "Динамо" могут быть свежее, но это не станет оправданием для нас", - цитирует Мариу официальный сайт киевлян.