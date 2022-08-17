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Хавбек Бенфики: Игроки Динамо могут быть свежее, но это не оправдание
Команды сыграют уже сегодня, 17 августа
Фото: slbenfica.pt
Полузащитник лиссабонской "Бенфики" Жоау Мариу рассказал, чего ждет от встречи с киевским "Динамо" в рамках в плей-офф раунда Лиги чемпионов.
"Мы хорошо знаем "Динамо", ведь не так давно встречались с ними. Это организованная команда, футболисты которой хорошо сыграны. Поэтому нам придется постараться, чтобы добыть положительный результат в первом матче. С уважением относимся к сопернику, но со старта поединка будем действовать решительно, чтобы навязать свою игру.
Мы находимся на очень ранней стадии сезона, провели отличную предсезонную подготовку. Возможно, в той или иной игре свежесть не самая лучшая, но мотивация в матче будет превыше всего. Каждый будет выкладываться на все 110 процентов. Игроки "Динамо" могут быть свежее, но это не станет оправданием для нас", - цитирует Мариу официальный сайт киевлян.
Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня, 17 августа и начнется в 22:00.
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