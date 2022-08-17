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Буде-Глимт – Динамо Загреб 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Минимальная победа представителя Норвегии

Буде-Глимт – Динамо Загреб 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Pixsell / Автор: Marko Lukunić

UA-Футбол
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Год назад "Буде-Глимт" наводил шороху в Лиге конференций, где громил "Рому" и выходил в плей-офф турнира, а в этом сезоне норвежцы готовятся зайти в Лигу чемпионов. Команда из-за Полярного круга уже преодолела в текущей квалификации главного еврокубка современности "Клаксвик", "Линфилд" и "Жальгирис". Загребское "Динамо" – последний и самый серьезный оппонент. Хорваты могли возвращаться и с ничьей домой, если бы на последних минутах не подвела реализация выходов один на один Петковича.

Аспмюра, Будет
"Буде-Глимт" – "Динамо" (Загреб) 1:0
Гол: Пеллегрино 37

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В статье: Динамо (Загреб) Будё-Глимт
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