Буде-Глимт – Динамо Загреб 1:0. Видео гола и обзор матча

Год назад "Буде-Глимт" наводил шороху в Лиге конференций, где громил "Рому" и выходил в плей-офф турнира, а в этом сезоне норвежцы готовятся зайти в Лигу чемпионов. Команда из-за Полярного круга уже преодолела в текущей квалификации главного еврокубка современности "Клаксвик", "Линфилд" и "Жальгирис". Загребское "Динамо" – последний и самый серьезный оппонент. Хорваты могли возвращаться и с ничьей домой, если бы на последних минутах не подвела реализация выходов один на один Петковича.

Аспмюра, Будет

"Буде-Глимт" – "Динамо" (Загреб) 1:0

Гол: Пеллегрино 37