Почти дерби. Рейнджерс – ПСВ 2:2. Видео голов и обзор матча

"Рейнджерс" ныне возглавляет Джованни ван Бронкхорст, а во главе ПСВ стоит Руд ван Нистелрой, поэтому в этом противостоянии была важна не только судьба путевки в групповую стадию ЛЧ, но и тренерское противостояние двух бывших партнеров по сборной Нидерландов.

Первый акт победителей не определил: дважды "Рейнджерс" выходил вперед, но дважды ПСВ отыгрывался. Теперь судьба пары переносится в Эйндховен, где через неделю мы узнаем одного из участников группы чемпионской лиги.

Лига Чемпионов, квалификация

Раунд плей-офф, 1-й матч

Глазго, "Айброкс"

"Рейнджерс" – "ПСВ" 2:2

Голы: Чолак 40, Лоуренс 70 – Сангаре 37, Обиспо 78