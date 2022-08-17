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Почти дерби. Рейнджерс – ПСВ 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Победителя определят через неделю

Почти дерби. Рейнджерс – ПСВ 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: rangers.co.uk / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Рейнджерс" ныне возглавляет Джованни ван Бронкхорст, а во главе ПСВ стоит Руд ван Нистелрой, поэтому в этом противостоянии была важна не только судьба путевки в групповую стадию ЛЧ, но и тренерское противостояние двух бывших партнеров по сборной Нидерландов.

Первый акт победителей не определил: дважды "Рейнджерс" выходил вперед, но дважды ПСВ отыгрывался. Теперь судьба пары переносится в Эйндховен, где через неделю мы узнаем одного из участников группы чемпионской лиги.

Лига Чемпионов, квалификация
Раунд плей-офф, 1-й матч
Глазго, "Айброкс"
"Рейнджерс" – "ПСВ" 2:2
Голы: Чолак 40, Лоуренс 70 – Сангаре 37, Обиспо 78

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В статье: Рейнджерс (Глазго) ПСВ (Эйндховен)
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