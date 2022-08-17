Езерский: Бенфика - фаворит, но Динамо имеет тренера, который знает, как добиваться результата в таких матчах

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский поделился своими ожиданиями от матча киевского "Динамо" в плей-офф раунде Лиги чемпионов против "Бенфики". Игра состоится сегодня, 17 августа в 22:00.

— "Динамо" выпал очень сильный соперник, самый сильный из всех бывших и возможных оппонентов. "Бенфика" - титулованный клуб, многократный участник группового раунда Лиги чемпионов. Лиссабонцы сбалансированы во всех линиях, имеют много индивидуально сильных исполнителей. Нас ждет интересная игра. "Динамо" уже в нынешнем розыгрыше заработало опыт. И как показали матчи против "Фенербахче" и "Штурма", подопечные Мирчи Луческу находятся в хороших физических кондициях. Бело-синие выглядят организованно, так что к противостоянию с "Бенфикой" украинская команда должна подойти во всеоружии. Обидно только то, что из-за перебора желтых карточек в первом матче "Динамо" не помогут опытные Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.

— В чем может быть козырь "Динамо" в этой встрече?

— Сбалансированная игра в обороне с быстрым переходом в атаку. Фаворит пары — "Бенфика", но "Динамо" имеет тренера, который знает, как добиваться результата в таких больших поединках. После того как были пройдены "Фенербахче" и "Штурм", не хочется останавливаться в шаге от выхода в групповой раунд Лиги чемпионов. В желании киевляне не должны уступить своему противнику.

— Следует ли ожидать, что динамовцы будут в большей степени действовать от обороны?

— Здесь будет многое зависеть от того, как будут развиваться события на поле. "Динамо" умеет играть гибко, так что я не стал бы говорить, что бело-синие окопаются возле своей штрафной. На первом месте стоит результат, а какой ценой или какой игрой он будет достигнут — другой вопрос.

— Опыт игры против "Бенфики" в прошлом году пригодится бело-синим?

— Под руководством Мирчи Луческу в состав Динамо вливается группа молодых футболистов. Так же, как это было и в прошлом году, поэтому такой опыт бесценен.

— Каким будет ваш прогноз на поединок в Лодзи?

— Верю в то, что в первом матче "Динамо" как минимум не проиграет. Ну а победа была бы вообще отличным результатом, - сказал Езерский.