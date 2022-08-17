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Динамо определилось с формой на первый матч против Бенфики

Лига Чемпионов
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Будет фартовая?

Динамо определилось с формой на первый матч против Бенфики

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Утром 17 августа в день первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бенфикой" в Лодзи состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего было утверждено, в каких формах проведут встречу команды.

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"Динамо" сыграет в домашнем комплекте формы бело-голубых цветов. Динамовский вратарь проведет матч в черной форме. "Бенфика" тоже проведет игру в своем основном комплекте формы – красном. Голкипер соперника сыграет в форме бирюзового цвета.

Напомним, матч на стадионе "Мейски" начнется в 22:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.

Динамо определилось с формой на первый матч против Бенфики - изображение 1
Фото: ФК Динамо Киев
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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