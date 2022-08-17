Вспомните ТОП-20 самых дорогих продаж лиссабонской Бенфики? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 17 августа, киевское "Динамо" начнет спор за путевку в групповую стадию Лиги чемпионов 2022/23. Украинская команда в польском Лодзе будет принимать лиссабонскую "Бенфику", которая славится своими дорогими продажами. К примеру, один из самых дорогих выходных трансферов в истории португальского клуба состоялся этим летом. Скажете кто это? Думаем, вы дали правильный ответ. Поэтому усложняем задачу: назовите 20 самых дорогих продаж в истории лиссабонского клуба. Трансферная стоимость указана по порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.