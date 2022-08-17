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Козырный ход - Андриевский. Динамо огласило стартовый состав на матч с Бенфикой

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Роман Яремчук в запасе Бенфики

Козырный ход - Андриевский. Динамо огласило стартовый состав на матч с Бенфикой

фото - ФК Бенфіка, автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня, 17-го августа, проведет первый матч раунда плей-офф против лиссабонской "Бенфики". Начало матча – в 22:00.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Бенфика доступны в режиме Live в нашем Telegram

Мирча Луческу объявил стартовый состав "Динамо":

Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльський – Беседин

Также свой состав объявила "Бенфика". Украинский нападающий Роман Яремчук в пятый раз подряд в начале этого сезона оказался в резерве. В то же время, экс-игрок "Шахтёра" Давид Нерес появится на поле с первых минут.

Добавим, что следить за ходом событий матча можно в нашей текстовой трансляции >>>

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Раунд плей-офф
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2022 в 21:00
Ого(
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Siren05 (Мариуполь)
17.08.2022 в 21:22
Я бы больше сказал: " Ого-го!" :)
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