Козырный ход - Андриевский. Динамо огласило стартовый состав на матч с Бенфикой

Киевское "Динамо" сегодня, 17-го августа, проведет первый матч раунда плей-офф против лиссабонской "Бенфики". Начало матча – в 22:00.

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Мирча Луческу объявил стартовый состав "Динамо":

Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльський – Беседин

Также свой состав объявила "Бенфика". Украинский нападающий Роман Яремчук в пятый раз подряд в начале этого сезона оказался в резерве. В то же время, экс-игрок "Шахтёра" Давид Нерес появится на поле с первых минут.

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