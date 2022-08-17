Яремчук вновь в запасе. Состав Бенфики на матч против Динамо

В первой игре плей-офф отбора Лиги Чемпионов между собой сыграют "Динамо" и "Бенфика".

Стал известен стартовый состав лиссабонского клуба. Украинец Роман Яремчук уже в четвертый раз подряд в этом сезоне остался в запасе. А вот экс-игрок "Шахтер" Давид Нерес вернулс после травмы и выйдет с первых минут.

Начало матча "Динамо" - "Бенфика" - в 22:00.