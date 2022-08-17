Лига Чемпионов
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Яремчук вновь в запасе. Состав Бенфики на матч против Динамо
Грустная стабильность
Фото: SL Benfica
В первой игре плей-офф отбора Лиги Чемпионов между собой сыграют "Динамо" и "Бенфика".
Стал известен стартовый состав лиссабонского клуба. Украинец Роман Яремчук уже в четвертый раз подряд в этом сезоне остался в запасе. А вот экс-игрок "Шахтер" Давид Нерес вернулс после травмы и выйдет с первых минут.
???? TEAM NEWS! ???? #DynamoSLB #UCL pic.twitter.com/nb7p4Ej5Ew— SL Benfica (@slbenfica_en) August 17, 2022
Начало матча "Динамо" - "Бенфика" - в 22:00.
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2022 в 21:02
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