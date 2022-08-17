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Быстрый гол от орлов. Жилберту забивает на 9-й минуте Динамо

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Неприятный дебют

Быстрый гол от орлов. Жилберту забивает на 9-й минуте Динамо

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" пропустило быстрый гол в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Бенфика доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже на девятой минуте встречи в воротах киевлян отличился Жилберту. Правый защитник подключился к атаке и нанес точный удар с линии штрафной между ног Владимиру Шепелеву.

Отметим, что в прошлом сезоне Жилберту забил два гола в еврокубках. Один из них тоже в ворота "Динамо".

Следить за игрой "Динамо" – "Бенфика" вы можете в нашей текстовой трансляции.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.08.2022 в 22:16
Нажаль, сьогодні буде розгром... Немає Динамо потенціалу боротись з Бенфікою
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