Быстрый гол от орлов. Жилберту забивает на 9-й минуте Динамо

Киевское "Динамо" пропустило быстрый гол в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".

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Уже на девятой минуте встречи в воротах киевлян отличился Жилберту. Правый защитник подключился к атаке и нанес точный удар с линии штрафной между ног Владимиру Шепелеву.

Отметим, что в прошлом сезоне Жилберту забил два гола в еврокубках. Один из них тоже в ворота "Динамо".