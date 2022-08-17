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Быстрый гол от орлов. Жилберту забивает на 9-й минуте Динамо
Неприятный дебют
Скріншот з трансляції
Киевское "Динамо" пропустило быстрый гол в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".
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Уже на девятой минуте встречи в воротах киевлян отличился Жилберту. Правый защитник подключился к атаке и нанес точный удар с линии штрафной между ног Владимиру Шепелеву.
Отметим, что в прошлом сезоне Жилберту забил два гола в еврокубках. Один из них тоже в ворота "Динамо".
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