Обрезка Цыганкова. Динамо пропускает второй гол от Бенфики

Киевское "Динамо" по ходу первого тайма уступает "Бенфике" уже с разницей в два мяча.

Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Бенфика доступны в режиме Live в нашем Telegram

Гол в ворота киевлян забил Гонсалу Рамуш, воспользовавшийся опрометчивой передачей назад Виктора Цыганкова. Экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес запрессинговал защитников, чем позволил расстрелять Рамушу Георгия Бущана.

Для 21-летнего Рамуша этот гол стал уже четвертым в текущем еврокубковом сезоне.