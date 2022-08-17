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Обрезка Цыганкова. Динамо пропускает второй гол от Бенфики
Приятного мало
Скріншот з трансляції
Киевское "Динамо" по ходу первого тайма уступает "Бенфике" уже с разницей в два мяча.
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Гол в ворота киевлян забил Гонсалу Рамуш, воспользовавшийся опрометчивой передачей назад Виктора Цыганкова. Экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес запрессинговал защитников, чем позволил расстрелять Рамушу Георгия Бущана.
Для 21-летнего Рамуша этот гол стал уже четвертым в текущем еврокубковом сезоне.
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Комментарии (4)
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oohhmee (Гамильтон)
17.08.2022 в 23:06
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George_D (Харьков)
17.08.2022 в 22:54
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2022 в 22:53
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storm_ua (Николаев)
17.08.2022 в 22:44
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