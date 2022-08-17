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Обрезка Цыганкова. Динамо пропускает второй гол от Бенфики

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Приятного мало

Обрезка Цыганкова. Динамо пропускает второй гол от Бенфики

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" по ходу первого тайма уступает "Бенфике" уже с разницей в два мяча.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Бенфика доступны в режиме Live в нашем Telegram

Гол в ворота киевлян забил Гонсалу Рамуш, воспользовавшийся опрометчивой передачей назад Виктора Цыганкова. Экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес запрессинговал защитников, чем позволил расстрелять Рамушу Георгия Бущана.

Для 21-летнего Рамуша этот гол стал уже четвертым в текущем еврокубковом сезоне.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Гонсалу Рамуш
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Комментарии (4)
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oohhmee (Гамильтон)
17.08.2022 в 23:06
Неймар, Винисиус, Мудрык.........Цыганков
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George_D (Харьков)
17.08.2022 в 22:54
Все логично. В ЛЕ Динамо сможет набрать больше очков, чем ШД в группе ЛЧ, даже с учетом 4-х премиальных.
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2022 в 22:53
Халепа((
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storm_ua (Николаев)
17.08.2022 в 22:44
Дыня по своей сути жалкое и беспомощное днище...Бенфика даже не напрягается, играют в пол ноги
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