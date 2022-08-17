ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:2. Этажом ниже будет тише

Поочередно пройти "Фенербахче" и "Штурм" в нынешних условиях – это уже достижение. Но "Бенфика" – другой уровень. В прошлом году в двух матчах с "орлами" киевляне добыли в борьбе одну ничью, что не помогло избежать последнего места. Одной ничьей будет мало и в этом противостоянии. Ведь его первая половина окончилась для киевлян поражением.

Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Бенфика доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Бенфика" просто выше классом. Там, где "Штурм" и "Фенербахче" не забивали из куда более явных моментов, "Бенфика" забила из менее очевидного эпизода. Не сказать, что "Динамо" играло плохо, но давление соперника на стартовых минутах просто не позволяло расправить плечи. Неудивительно, что в таких условиях появлялись ошибки (второй пропущенный мяч) – невозможно качественно работать под постоянным прессом.

Началось все с двух ударов "Бенфики" в исполнении Рамуша и Отаменди. Это была типичная пристрелка, ведь уже вскоре попадание произошло точно в цель. Широкая атака "Бенфики" закончилась результативным ударом Жилберто из пределов штрафной площади. Бущан дотянулся до мяча, но не смог его отбить.

Ну и для контекста – второй гол номинальных гостей. Банальная обрезка Цыганкова подарила мяч Нересу, тот сблизился с воротами и выкатил под удар Гонсало Рамушу. Самое неприятное то, что Цыганков мог быть героем тайма. А стал одним из антигероев.

Забей Беседин после шикарного флангового прострела Виктора – было бы веселее. Артем неплохо пробил (хотя после этого и был зафиксирован офсайд), но Влаходимос сыграл отлично. А еще больше возвеличить Цыганкова мог дальний удар в середине тайма – снаряд просвистел рядом со стойкой. Чуть бы правее…

Дальше уже детали: момент Мариу, момент Нереса… "Бенфика" создавала с избытком, "Динамо" не выжимало максимум из минимума. Это был путь к поражению.

Во втором тайме подопечные Луческу неплохо контролировали мяч. Даже пытались оказывать давление на ворота, однако дело до реально заметных голевых моментов не доходило. "Бенфика" позволила себе поиграть с позиции "второго номера". Эта позиция подразумевает контратаки – и Нерес и Силва их обеспечивали.

В середине тайма на поле вышел Роман Яремчук, но едва не сработал джокер Мирчи Луческу. Караваев хорошо открылся за спинами защитников "Бенфики", получил мяч, но не смог опередить Влаходимоса. Впоследствии еще был один кинжальный выпад с участием Александра: его удар был скорректирован рикошетом, но и это не помогло переиграть внимательного вратаря. Такая игра "Динамо" прибавила азарта "Бенфике". Включился и едва не забил Рафа Силва, немного проявил активность Роман Яремчук. Но "Динамо" снова ущипнуло. Однако для полноценного укуса Ванату не хватило проворности.

"Динамо" сыграло не безнадежно, но, наверное, это максимум того, на что способна команда Мирчи Луческу на фоне соперника из третьей корзины Лиги чемпионов. А будут еще со второго и первого. Так что лучше уж в Лиге Европы. Там можно поймать свою игру.

Через неделю, очевидно, "перерегистрация" турнира состоится официально.

ЛЧ. Раунд пдей-офф. Первый матч

17.08.2022.Польша. Лодзь. Городской стадион Лодзи

Арбитр в поле - Феликс Цвайер

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 0:2

Голы: Жилберто 9, Гонсалу Рамуш 37

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов (Александр Сирота 80), Владимир Шепелев (Антон Царенко 73), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев 64), Александр Андриевский, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Владислав Ванат 74), Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 63), Томаш Кендзёра

"Бенфика": Одиссеас Влаходимос, Жилберто (Александер Бах 69), Алехандро Гримальдо, Давид Нерес (Энрике Перейра Араужу 63), Энцо Фернандеш, Жоау Мариу, Рафаэл Силва (Чикиньо 84), Николас Отаменди, Флорентину Луиш, Гонсалу Рамуш (Роман Яремчук 63), Морату

Предупреждение: Александр Андриевский 40

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Вклад "Динамо" в украинскую Таблицу коєффициентов - в телеграм-канале >>>