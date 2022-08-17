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Динамо - Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тяжелая игра

Динамо - Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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В рамках первого матча плей-офф отбора Лиги Чемпионов между собой играют "Динамо" и "Бенфика". Увы, первый тайм номинально домашней встречи киевлянам в актив не запишешь - два пропущенных, причем второй гол пришел после очень глупой ошибки.

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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч
17.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola
"Динамо" - "Бенфика" 0:2
Голы: Жилберто 9, Рамос 37

Гол Жилберто

Гол Рамоса

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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