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Динамо - Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тяжелая игра
Фото: ФК Динамо
В рамках первого матча плей-офф отбора Лиги Чемпионов между собой играют "Динамо" и "Бенфика". Увы, первый тайм номинально домашней встречи киевлянам в актив не запишешь - два пропущенных, причем второй гол пришел после очень глупой ошибки.
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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч
17.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola
"Динамо" - "Бенфика" 0:2
Голы: Жилберто 9, Рамос 37
Гол Жилберто
Гол Рамоса
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