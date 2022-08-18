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Динамо - Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча
Тяжелая игра
Фото: ФК Динамо
В рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Динамо" встречалось с "Бенфикой". Увы, первый тайм номинально домашней встречи киевлянам в актив не запишешь - два пропущенных, причем второй гол пришел после очень глупой ошибки. После перерыва лиссабонцы уже больше играли по счёту, поэтому у киевлян была возможность поатаковать, но реализовать один из своих моментов подопечным Мирчи Луческу не удалось.
Ответный матч состоится через неделю.
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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч
17.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola
"Динамо" - "Бенфика" 0:2
Голы: Жилберто 9, Рамос 37
Гол Жилберто
Гол Рамоса
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