Динамо - Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча

В рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Динамо" встречалось с "Бенфикой". Увы, первый тайм номинально домашней встречи киевлянам в актив не запишешь - два пропущенных, причем второй гол пришел после очень глупой ошибки. После перерыва лиссабонцы уже больше играли по счёту, поэтому у киевлян была возможность поатаковать, но реализовать один из своих моментов подопечным Мирчи Луческу не удалось.

Ответный матч состоится через неделю.

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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

17.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

"Динамо" - "Бенфика" 0:2

Голы: Жилберто 9, Рамос 37

Гол Жилберто

Гол Рамоса