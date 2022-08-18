Определен лучший игрок Динамо в матче против Бенфики

В среду, 17 августа, состоялся первый поединок плей-офф раунда Лиги Чемпионов, в котором встречались киевское "Динамо" и лиссабонская "Бенфика" (0:2).

По окончанию матча статистический портал SofaScore выставил игрокам оценки за встречу. В составе киевского клуба наивысший балл получил Илья Забарный - 7.1. На втором месте Денис Попов, Николай Шапаренко и Константин Вивчаренко – по 7.0. Худшим на поле был признан Владимир Шепелев - 5.9 баллов.

В составе "Бенфики" лучшим стал Жоау Мариу - 8.1. Ниже только у Энцо Фернандеса и Одиссеаса Влаходимоса - 7.5. Вышедший на замену украинец Роман Яремчук получил оценку 6.6.

Напомним, что ответный матч состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.