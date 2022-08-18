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Определен лучший игрок Динамо в матче против Бенфики

Лига Чемпионов
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По версии SofaScore

Определен лучший игрок Динамо в матче против Бенфики

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В среду, 17 августа, состоялся первый поединок плей-офф раунда Лиги Чемпионов, в котором встречались киевское "Динамо" и лиссабонская "Бенфика" (0:2).

По окончанию матча статистический портал SofaScore выставил игрокам оценки за встречу. В составе киевского клуба наивысший балл получил Илья Забарный - 7.1. На втором месте Денис Попов, Николай Шапаренко и Константин Вивчаренко – по 7.0. Худшим на поле был признан Владимир Шепелев - 5.9 баллов.

В составе "Бенфики" лучшим стал Жоау Мариу - 8.1. Ниже только у Энцо Фернандеса и Одиссеаса Влаходимоса - 7.5. Вышедший на замену украинец Роман Яремчук получил оценку 6.6.

Читайте такжеЛЧ. Динамо - Бенфика 0:2. Этажом ниже будет тише
Определен лучший игрок Динамо в матче против Бенфики - изображение 1

Напомним, что ответный матч состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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