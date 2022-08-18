Тренер Бенфики: Во втором тайме нам было очень непросто в обороне

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Роджер Шмидт подвел итоги первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо", в котором его команда выиграла со счетом 2:0.

"Это была сложная игра. Победа на выезде — хороший результат, мы к нему стремились и его добились, но сыграли только первую половину этого противостояния.

Киевское "Динамо" показало себя командой с высоким качеством, особенно в атаке. Наш соперник умеет действовать на скорости, проводя хорошие комбинации. Особенно, это можно было видеть во втором тайме, где нам приходилось очень непросто в обороне, а вратарь в некоторых эпизодах выручал нашу команду.

"Динамо" больше рисковало в последние 20 минут игры, внесло больше свежести в игру заменами и сделало все возможное, чтобы забить голы и добиться более лучшего для себя результата перед ответным матчем. Мы всегда должны уважать качество соперника. Киевское "Динамо" — сложная команда для защиты, особенно на последнем рубеже: этот соперник очень хорош в создании комбинаций и моментов.