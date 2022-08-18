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Тренер Бенфики: Во втором тайме нам было очень непросто в обороне
Роджер Шмидт - о победе над киевским "Динамо" (2:0)
Фото: slbenfica.pt
Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Роджер Шмидт подвел итоги первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо", в котором его команда выиграла со счетом 2:0.
"Это была сложная игра. Победа на выезде — хороший результат, мы к нему стремились и его добились, но сыграли только первую половину этого противостояния.
Киевское "Динамо" показало себя командой с высоким качеством, особенно в атаке. Наш соперник умеет действовать на скорости, проводя хорошие комбинации. Особенно, это можно было видеть во втором тайме, где нам приходилось очень непросто в обороне, а вратарь в некоторых эпизодах выручал нашу команду.
"Динамо" больше рисковало в последние 20 минут игры, внесло больше свежести в игру заменами и сделало все возможное, чтобы забить голы и добиться более лучшего для себя результата перед ответным матчем. Мы всегда должны уважать качество соперника. Киевское "Динамо" — сложная команда для защиты, особенно на последнем рубеже: этот соперник очень хорош в создании комбинаций и моментов.
Поэтому мы не теряем концентрацию перед ответным матчем с таким опасным соперником. Будем начеку с первой же минуты игры. Необходимо наилучшим образом подготовиться ко второй встрече. Мы лишь на полпути к Лиге чемпионов: сегодня мы показали хорошую игру, добились хорошего результата, но это еще ничего не значит. В футболе всё возможно, и за 90 минут игры на футбольном поле может произойти всё, что угодно.
В ответном матче мы должны быть внимательны и на сто процентов сосредоточены. Будем стремиться победить "Динамо" и в Лиссабоне. Мы находимся в начале сезона, и должны матч за матчем подтверждать, что являемся хорошей командой", — сказал Шмидт на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что ответный матч состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.
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