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Жоау Мариу: Могли забивать Динамо больше, но и без этого нас можно поздравить
Ответная игра состоится через неделю
Фото: slbenfica.pt
Полузащитник лиссабонской "Бенфики" Жоау Мариу прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (2:0) в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.
"Мы провели очень хорошую игру. Мы могли забить еще один гол в первом тайме, и это был бы своем другой результат в контексте двухмачтевой дуэли. Да и вообще, у нас было достаточно шансов, чтобы забивать "Динамо" больше.
Но и без этого нашу команду, считаю, можно поздравить. Хороший результат. Прежде всего, мы играли очень качественно, организованно. Было важно не пропустить здесь, на поле соперника, и мы этого добились. Но теперь придется как следует выложиться и в ответной встрече на "Эштадиу да Луш", чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов", — сказал Жоау Мариу после матча с "Динамо".
Напомним, что ответный матч состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.
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