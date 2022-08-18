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Жоау Мариу: Могли забивать Динамо больше, но и без этого нас можно поздравить

Лига Чемпионов
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Ответная игра состоится через неделю

Жоау Мариу: Могли забивать Динамо больше, но и без этого нас можно поздравить

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

Полузащитник лиссабонской "Бенфики" Жоау Мариу прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (2:0) в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.

"Мы провели очень хорошую игру. Мы могли забить еще один гол в первом тайме, и это был бы своем другой результат в контексте двухмачтевой дуэли. Да и вообще, у нас было достаточно шансов, чтобы забивать "Динамо" больше.

Но и без этого нашу команду, считаю, можно поздравить. Хороший результат. Прежде всего, мы играли очень качественно, организованно. Было важно не пропустить здесь, на поле соперника, и мы этого добились. Но теперь придется как следует выложиться и в ответной встрече на "Эштадиу да Луш", чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов", — сказал Жоау Мариу после матча с "Динамо".

Напомним, что ответный матч состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Жоау Мариу
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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