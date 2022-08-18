Жоау Мариу: Могли забивать Динамо больше, но и без этого нас можно поздравить

Полузащитник лиссабонской "Бенфики" Жоау Мариу прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (2:0) в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.

"Мы провели очень хорошую игру. Мы могли забить еще один гол в первом тайме, и это был бы своем другой результат в контексте двухмачтевой дуэли. Да и вообще, у нас было достаточно шансов, чтобы забивать "Динамо" больше.

Но и без этого нашу команду, считаю, можно поздравить. Хороший результат. Прежде всего, мы играли очень качественно, организованно. Было важно не пропустить здесь, на поле соперника, и мы этого добились. Но теперь придется как следует выложиться и в ответной встрече на "Эштадиу да Луш", чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов", — сказал Жоау Мариу после матча с "Динамо".