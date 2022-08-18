Автор гола в ворота Динамо: Понимаем, что это лишь первый поединок

Защитник лиссабонской "Бенфики" Жилберто Жуниор поделился эмоциями от матча с киевским "Динамо" (2:0) в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов. Напомним, Жуниор стал одним из авторов голов в ворота киевлян.

"Я счастлив в те моменты, когда забиваю гол. Это был важный мяч, который поможет нам в следующем матче. Мы понимаем, что еще пока ничего не сделано, это лишь первый поединок. Мы должны выложиться на 100%, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов", - приводит слова футболиста официальный сайт "Бенфики".

Напомним, что ответный матч состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.