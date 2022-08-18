Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор гола в ворота Динамо: Понимаем, что это лишь первый поединок
"Бенфика" обыграла киевский клуб со счетом 2:0
Фото: slbenfica.pt
Защитник лиссабонской "Бенфики" Жилберто Жуниор поделился эмоциями от матча с киевским "Динамо" (2:0) в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов. Напомним, Жуниор стал одним из авторов голов в ворота киевлян.
"Я счастлив в те моменты, когда забиваю гол. Это был важный мяч, который поможет нам в следующем матче. Мы понимаем, что еще пока ничего не сделано, это лишь первый поединок. Мы должны выложиться на 100%, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов", - приводит слова футболиста официальный сайт "Бенфики".
Напомним, что ответный матч состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.
Популярное сейчас
- Будет хуже, или Почему спад результатов наших в Европе это нормально
- Уже тысяча артсистем, снова сбили самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Потуги Динамо в ЛЧ, отъезд Довбика и будущее Бернарду. Главные новости за среду, 17 августа
- Динамо - Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО