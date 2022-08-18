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Автор гола в ворота Динамо: Понимаем, что это лишь первый поединок

Лига Чемпионов
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"Бенфика" обыграла киевский клуб со счетом 2:0

Автор гола в ворота Динамо: Понимаем, что это лишь первый поединок

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

Защитник лиссабонской "Бенфики" Жилберто Жуниор поделился эмоциями от матча с киевским "Динамо" (2:0) в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов. Напомним, Жуниор стал одним из авторов голов в ворота киевлян.

"Я счастлив в те моменты, когда забиваю гол. Это был важный мяч, который поможет нам в следующем матче. Мы понимаем, что еще пока ничего не сделано, это лишь первый поединок. Мы должны выложиться на 100%, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов", - приводит слова футболиста официальный сайт "Бенфики".

Напомним, что ответный матч состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Жилберто Жуниор
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