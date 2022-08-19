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Порядок бьет класс, но в случае с Динамо и Бенфикой одной переменной не хватает. Аудиомнение #158

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Результативные ошибки сделали свое дело

Порядок бьет класс, но в случае с Динамо и Бенфикой одной переменной не хватает. Аудиомнение #158

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Динамо" и "Бенфикой" в Лодзи. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Скучаем за Сидорчуком и цитируем Луческу. Выход молодого Царенко – принятие Мирчей поражения или попытка вкинуть в игру кураж? Математика моментов, уровень "Бенфики" в сравнении с планкой "Динамо", неправильный путь Цыганкова, комплименты для Дубинчака и шансы киевлян на ответный поединок – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Александр Андриевский Николай Шапаренко Владимир Шепелев Виктор Цыганков Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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