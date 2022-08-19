Порядок бьет класс, но в случае с Динамо и Бенфикой одной переменной не хватает. Аудиомнение #158

Обсуждаем поединок между "Динамо" и "Бенфикой" в Лодзи. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Скучаем за Сидорчуком и цитируем Луческу. Выход молодого Царенко – принятие Мирчей поражения или попытка вкинуть в игру кураж? Математика моментов, уровень "Бенфики" в сравнении с планкой "Динамо", неправильный путь Цыганкова, комплименты для Дубинчака и шансы киевлян на ответный поединок – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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