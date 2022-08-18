Сабо: С Шахтером будет то же самое, когда они будут играть в Лиге чемпионов

Экс-тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал игру киевлян в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:2).

— Ожидал подобного результата. "Бенфика" – команда хорошего уровня с классными игроками. Они начали матч с прессинга и постоянно играли вперед, на атаку. После первого забитого гола игра стала немного другой: уже и мы открылись, и португальцы стали больше контролировать мяч. Они знали, что будут моменты. А когда ошибся Цыганков, о котором мы часто говорим, – извините, но у него глаз нет что ли? Он не видел, куда отдавал передачу? Какое он имеет право из середины поля делать такие пасы? Забили второй гол и все кончилось.

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— Чего ждать от ответного матча?

— Киевляне по-другому играть не могут – только от обороны. Мы увидим в следующей игре такую ​​же португальскую команду, как и здесь: с первых минут они будут прессинговать, будут играть на скорости, пока не забьют один-два мяча. Потом снова будет такая же никакая игра. Португальцы будут "пижониться". Такой команды у нас нет – тем более сейчас. Что имеем, то имеем. То же будет и с "Шахтером", когда они будут играть в Лиге чемпионов. От этого не уйдешь, — сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.