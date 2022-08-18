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Сабо: С Шахтером будет то же самое, когда они будут играть в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт дает неутешительный прогноз украинским грандам в еврокубках

Сабо: С Шахтером будет то же самое, когда они будут играть в Лиге чемпионов

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Экс-тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал игру киевлян в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:2).

— Ожидал подобного результата. "Бенфика" – команда хорошего уровня с классными игроками. Они начали матч с прессинга и постоянно играли вперед, на атаку. После первого забитого гола игра стала немного другой: уже и мы открылись, и португальцы стали больше контролировать мяч. Они знали, что будут моменты. А когда ошибся Цыганков, о котором мы часто говорим, – извините, но у него глаз нет что ли? Он не видел, куда отдавал передачу? Какое он имеет право из середины поля делать такие пасы? Забили второй гол и все кончилось.

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— Чего ждать от ответного матча?

— Киевляне по-другому играть не могут – только от обороны. Мы увидим в следующей игре такую ​​же португальскую команду, как и здесь: с первых минут они будут прессинговать, будут играть на скорости, пока не забьют один-два мяча. Потом снова будет такая же никакая игра. Португальцы будут "пижониться". Такой команды у нас нет – тем более сейчас. Что имеем, то имеем. То же будет и с "Шахтером", когда они будут играть в Лиге чемпионов. От этого не уйдешь, — сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

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В статье: Йожеф Сабо Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (5)
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Nеxt-R (Киев)
18.08.2022 в 14:33
Було ціле літо, щоб взяти нападника, так Суркіс ці гроші краще в казино програє, ніж допоможе команді або країні.
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+2
0
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Nеxt-R (Киев)
18.08.2022 в 14:32
У ШД майже всі гравці втікли разом з тренером, а у дині виправдань нема. Ці результати її реальний рівень від якого вона навіть в ЛЄ не втіче.
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
18.08.2022 в 13:59
тут Сабо прав --все наши команды вылетят ЕК--играйте в УПЛ и радуйтесь
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+1
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
18.08.2022 в 15:11
сам догадался тупой дятел?выход какой?вообще не играть?..... на свою ....барселону и ной убогий
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
18.08.2022 в 16:00
Вот честно , абсолютно все равно ! Главное победить рашистов ! А футбол восстановим со временем . Ну не может быть в окупированной стране сильного чемпионата и конкуретно способных команд . Получат наши ребята опыт а это главное , а через пару лет будут греметь на всю Европу !
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0
0

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