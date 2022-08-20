Все двуматчевые противостояния квалификации еврокубков начинались для украинских команд с номинально домашнего матча

В нынешних еврокубках сыграли уже четыре украинские команды – "Ворскла", "Заря", "Динамо" и "Днепр-1". В общей сложности в трех турнирах (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций) они провели шесть двухматчевых противостояний (два еще продолжаются). И каждое из них начиналось с номинально домашнего для украинских представителей матча.

Сначала "Ворскла" играла против АИКа формально на своем поле в Швеции, проведя ответный матч на домашнем стадионе соперника. Параллельно "Динамо" играло против "Фенербахче" – сначала в Лодзи, затем в Стамбуле.

Затем "Заря" провела свой первый матч против "Университати" в Польше, далее – в Румынии. Параллельно "Динамо" соревновалось со "Штурмом" тоже по схеме "дома – на выезде".

Наконец, в раунде плей-офф "Днепр-1" сыграл первый матч против АЕКа в Кошице, а на ответный матч поедет в гости в Ларнаку. "Динамо" принимало "Бенфику" в Польше, через неделю сыграет в Португалии.

Отметим также, что домашние матчи за рубежом украинские команды вынуждены проводить из-за полномасштабного вторжения россии, которое началось 24-го февраля.