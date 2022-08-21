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Хорошо знакома командам. Стала известна бригада арбитров матча между Бенфикой и Динамо

Лига Чемпионов
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С киевлянами главный рефери пересекался четырежды

Хорошо знакома командам. Стала известна бригада арбитров матча между Бенфикой и Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА опубликовала судейские назначения на ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов, которые запланированы на вторник. Таким образом, определилась бригада арбитров и на поединок "Динамо", которое встретится с "Бенфикой" в Лиссабоне.

Обслуживать эту встречу будет французский рефери Клеман Тюрпен. Он уже судил матч между этими командами в прошлом сезоне: тогда "орлы" победили со счетом 1:0 на стадионе "Да Луж".

Также отметим, что киевляне четыре раза пересекались с Тюрпеном. Лишь однажды "бело-синие" победили, обыграв "Тун" в Лиге Европы. Все поединки ЛЧ (против "Бенфики", "Аякса" и "Барселоны") были проиграны.

На бровках Тюрпену будут помогать его соотечественники Николя Данос и Сириль Грингор. Да и вообще вся бригада арбитров, включая видеорефери, представляет Францию.

Напомним, что "Бенфика" примет "Динамо" на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне 23 августа в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Клеман Тюрпен
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Источник:
УЄФА

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