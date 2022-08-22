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Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бенфика - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.08.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Это был очень трудный и тернистый путь. Три соперника, шесть матчей, цель – групповой этап Лиги чемпионов. Остался последний шаг, который обычно бывает самым сложным.

"Динамо" еще не находилось в такой ситуации в этом квалификационном цикле: когда нужно отыгрываться после первого матча. Отыгрываться с 0:2 на поле исторически неудобного соперника (обо всех нюансах противостояния с "Бенфикой" подробнее читайте в анонсе матча). Но и задача минимум уже выполнена – обеспечена группа Лиги Европы. Это уменьшает давление.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" состоится во вторник, 23-го августа, в 22:00. Матч в Украине покажет видеосервис MEGOGO – канал "Футбол 1".

Если у вас не будет возможности смотреть видео, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн трансляции матча – в матч-центре >>>

Также можно выбрать альтернативу: АУДИО-трансляция матча – звуковой комментарий в реальном времени. Доступно на нашем Yutube-канале >>>

Для следящих за Таблицей коэффициентов – о влиянии матчей "Динамо" на ее результаты, о корзинах и потенциальных соперниках в следующих раундах еврокубков – в телеграмм-канале >>>

Трансляция матча
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За границей матч покажут:

  • Чехия – Nova Sport 3;
  • Румыния – Digi Sport 1, Romania, Digi Online, Prima Sport 1;
  • Словакия – Nova Sport 3;
  • Португалия – TVI, Eleven Sports 1, Portugal.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Раунд плей-офф
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