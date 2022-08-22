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Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бенфика - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.08.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это был очень трудный и тернистый путь. Три соперника, шесть матчей, цель – групповой этап Лиги чемпионов. Остался последний шаг, который обычно бывает самым сложным.
"Динамо" еще не находилось в такой ситуации в этом квалификационном цикле: когда нужно отыгрываться после первого матча. Отыгрываться с 0:2 на поле исторически неудобного соперника (обо всех нюансах противостояния с "Бенфикой" подробнее читайте в анонсе матча). Но и задача минимум уже выполнена – обеспечена группа Лиги Европы. Это уменьшает давление.
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" состоится во вторник, 23-го августа, в 22:00. Матч в Украине покажет видеосервис MEGOGO – канал "Футбол 1".
Если у вас не будет возможности смотреть видео, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн трансляции матча – в матч-центре >>>
Также можно выбрать альтернативу: АУДИО-трансляция матча – звуковой комментарий в реальном времени. Доступно на нашем Yutube-канале >>>
Для следящих за Таблицей коэффициентов – о влиянии матчей "Динамо" на ее результаты, о корзинах и потенциальных соперниках в следующих раундах еврокубков – в телеграмм-канале >>>
- Чехия – Nova Sport 3;
- Румыния – Digi Sport 1, Romania, Digi Online, Prima Sport 1;
- Словакия – Nova Sport 3;
- Португалия – TVI, Eleven Sports 1, Portugal.
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