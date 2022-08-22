Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Это был очень трудный и тернистый путь. Три соперника, шесть матчей, цель – групповой этап Лиги чемпионов. Остался последний шаг, который обычно бывает самым сложным.

"Динамо" еще не находилось в такой ситуации в этом квалификационном цикле: когда нужно отыгрываться после первого матча. Отыгрываться с 0:2 на поле исторически неудобного соперника (обо всех нюансах противостояния с "Бенфикой" подробнее читайте в анонсе матча). Но и задача минимум уже выполнена – обеспечена группа Лиги Европы. Это уменьшает давление.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" состоится во вторник, 23-го августа, в 22:00. Матч в Украине покажет видеосервис MEGOGO – канал "Футбол 1".

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