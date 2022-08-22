Ради группы и бонусов Лиги чемпионов Динамо нужно ломать традицию, первую корзину ЛЕ могут обеспечить другие

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в групповой раунд Лиги Европы.

В этих матчах, помимо прочего, разыгрываются и бонусы за групповой раунд Лиги чемпионов. Кто-то из наших конкурентов в Таблице коэффициентов - Хорватия или Норвегия - возьмет их гарантированно (чемпионы двух стран играют между собой). Также есть шансы у сербов, датчан и чехов.

Теоретические шансы есть также у "Динамо", но для обогащения украинской копилки четырьмя очками (0,8 по конвертации Таблицы коэффициентов) нужно побеждать "Бенфику" с разницей минимум в два мяча. Этого никогда в истории противостояния не случалось.

Единственный раз "Динамо" победило "орлов" в далеком 1991-м году – 1:0. С тех пор – шесть матчей, пять поражений, ноль забитых мячей. Есть смысл морально готовиться к Лиге Европы.

Там "Динамо" может оказаться в первой корзине при жеребьевке групп, однако для этого нужен проход в Лигу чемпионов минимум двух из трех высокорейтинговых команд – "Рейнджерс", "Динамо" (Загреб), "Црвена Звезда".

23.08.2022

"Виктория" (Плзень, Чехия) 22:00 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 0:0);

(первый матч – 0:0); "Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 2:3);

(первый матч – 2:3); "Бенфика" (Португалия) 22:00 "Динамо" (Украина) (первый матч – 2:0).

24.08.2022