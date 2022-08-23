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Ключевой игрок Динамо пропустит ответный матч с Бенфикой
Кадровые потери киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о кадровой ситуации в команде перед ответным матчем с "Бенфикой" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
– Какова будет роль Сидорчука в следующей игре?
– Он очень важен для нас, потому что в первом матче мы пропустили два мяча из той зоны, где обычно находится Сидорчук – я говорил об этом после игры. Но нам также не хватает еще двух футболистов – Цыганкова, который не сможет сыграть из-за травмы, которую он получил в первом матче, а также Попова, который тоже травмированный. В такой ситуации мы постараемся проявить себя очень хорошо, - отметил Луческу.
Напомним, матч "Бенфика" - "Динамо" состоится сегодня, 23 августа в Португалии. Начало - в 22:00.
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