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Ключевой игрок Динамо пропустит ответный матч с Бенфикой

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Кадровые потери киевлян

Ключевой игрок Динамо пропустит ответный матч с Бенфикой

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о кадровой ситуации в команде перед ответным матчем с "Бенфикой" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Какова будет роль Сидорчука в следующей игре?

– Он очень важен для нас, потому что в первом матче мы пропустили два мяча из той зоны, где обычно находится Сидорчук – я говорил об этом после игры. Но нам также не хватает еще двух футболистов – Цыганкова, который не сможет сыграть из-за травмы, которую он получил в первом матче, а также Попова, который тоже травмированный. В такой ситуации мы постараемся проявить себя очень хорошо, - отметил Луческу.

Напомним, матч "Бенфика" - "Динамо" состоится сегодня, 23 августа в Португалии. Начало - в 22:00.

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
23.08.2022 в 10:05
опять очередная отмазка --то не играли Сидор-Гармаш сейчас Цыган -Поп а на счёт Цыгана не куда он не пойдёт--зачем ему эти таити-гаити нас и здесь хорошо кормят и не надо напрягаться
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олег донецьк Украіна (донецьк)
23.08.2022 в 10:13
а днепр тоже выиграл первый матч?ты же рвал на себе рубаху тупой дятел
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Sisiha (Львов)
23.08.2022 в 08:13
У Цыганкова опять травма? Интересно в каком чемпионате он себя видит с таким графиком игр?
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