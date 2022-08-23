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Луческу: Надеюсь, мы покажем хорошую игру с Бенфикой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Встреча между командами пройдет уже сегодня, 23 августа

Луческу: Надеюсь, мы покажем хорошую игру с Бенфикой

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча против "Бенфики" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Какова вероятность того, что вы победите и что опасного ждете от хозяев?

– Вопрос не в игроках, а в команде. "Бенфика" играет в хороший футбол, организованно, с хорошими комбинациями. Ваша команда провела множество поединков в квалификации Лиги чемпионов и во внутреннем чемпионате. Наш соперник находится в хорошей позиции, и я не могу сказать, кто лучше. Все футболисты опытные и высокого международного уровня – Жилберту, Жоау Мариу, Гримальдо – у них высокий потенциал. Рафа Силва, пожалуй, самый лучший, и для меня сюрприз, что в течение всего этого времени он находится в Лиссабоне, ведь он мог бы играть в большом клубе в другой стране.

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"Динамо" должно забить три мяча, чтобы пройти дальше, как планируете это сделать, и чего ожидаете от "Бенфики"?

– Не три, а два гола и играть экстра-таймы, как мы уже привыкли играть последние два матча на выезде в Лиге чемпионов. На данный момент лиссабонская команда подготовлена ​​гораздо лучше, чем мы. Будем стараться показать хорошую игру в преддверии старта чемпионата Украины. Увидим, что получится. Уверен, на трибунах будет отличная атмосфера, придет много болельщиков. "Бенфика" – лучшая команда в Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас очень молодые игроки, а мы не смогли провести трансферы, футболисты больше двух месяцев не видят свои семьи, потому что они живут вдали от них.

Нам будет нелегко, но будем пытаться забыть все внефутбольные обстоятельства и сосредоточиться только на игре. Надеюсь, мы покажем хорошую игру, - сказал Луческу.

Матч "Бенфика" - "Динамо" состоится сегодня, 23 августа в Португалии. Начало - в 22:00.

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.08.2022 в 09:43
Да понятно, что проиграете
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