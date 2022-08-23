Финал Евро, десима Реала и крах Барсы. ТОП легендарных матчей со стадиона, где сыграет Динамо

С проигрышем "Бенфике" в Лодзи "Динамо" невероятно усложнило задачу попадания в групповой раунд Лиги чемпионов. Мало кто верит в камбэк еще и потому, что "бело-синим" придется играть перед трибунами "Эштадиу да Луж" - стадиона относительно нового (построен в 2003-м), но уже культового.

При поддержке переполненной арены "Бенфика" написала много ярких страниц своей истории - например, в 2005-м не позволила "Манчестер Юнайтед" попасть в плей-офф ЛЧ, а в полуфинале ЛЕ 2013/14 красиво обыграла "Ювентус" (2:1) . Тем не менее, это не все, чем примечателен "Эштадиу да Луж" - рассказываем что же там происходило.

Трагедия Уэйна Руни и Дариуса Васселла

Португалия - Англия - 2:2 (серия пенальти - 6:5)

24 июня 2004г. Четвертьфинал Евро-2004

Сборной Англии, которая не может выиграть хоть что-то с 1966 года, свойственно "лепить" новые звездочки, их романтизировать и строить вокруг них команду. В конце 90-х таким был Майкл Оуэн, в начале нулевых - Уэйн Руни, еще даже не футболист "Манчестер Юнайтед". Нападающий воспринимался ласточкой перемен, эдакой изюминкой среди целой россыпи мастеров - Бекхэма, Лэмпарда, Джеррарда, Терри, Скоулза и других известных имен.

Традиционно от Англии ждали много и традиционно Англия, ограниченная обузой собственных завышенных амбиций, осталась в дураках. "Три льва" быстро вышли вперед, здорово запрессинговали португальцев, но при первой ощутимой проблеме показали отсутствие бойцовского духа. Стоило Руни на 27 минуте травмировать стопу (Свен-Йоран Эриксон доверился Дариусу Васселлу из "Астон Виллы"), как на поле возникла каша - Португалия воспользовалась заминкой, не просто восстановила паритет, а заставила англичан лихорадочно спасаться.

Фрэнк Лэмпард отличился на 115 минуте, однако дальше британцы еще раз затормозили в серии послематчевых пенальти. Еще и доверили важнейший удар бедному Дариусу Васселлу - если в 2021-м прогрессивное общество бросилось правдой и неправдой "отбеливать" Решфорда, Санчо и Сака, то в 2004-м оно же безжалостно уничтожило представителя "Астон Виллы". Англии не привыкать к поиску персоны козла отпущения - в будущем Васселла больше не вызывали под цвета "трех львов". Никогда.

Издевательство минимализма над красотой

Португалия - Греция - 0:1

5 июля 2004г. Финал Евро-2004

Весь турнир Греция играла от соперника и хладнокровно добивалась нужного результата (кроме проигранного матча против России на групповой стадии). Без эстетизма, удивительных контратак, с акцентом на защиту и бережным отношением к собственным моментам. Пока не существовало понятие "автобус", но именно таким был стиль подопечных Отто Рехагеля - непривлекательный, зато точно эффективный.

Когда "эллины" дошли до финала, болельщики все равно отреагировали сухо. Да, сенсация, да, раньше были биты Франция (действующий обладатель трофея) и симпатичная Чехия Карела Брюкнера. Но…

Но как можно не любить Португалию с юным Криштиану Роналду? Скоростная команда, вокруг которой полно столь желанного драматизма - чего стоит вышеупомянутая битва с Англией! Так что, несмотря на то, что "европейские бразильцы" уступили Рехагелю на старте Евро, все кричало, кто фаворит.

Только вот грекам было безразлично на пестрые афиши и букмекерские расчеты. Вышколенная оборона не дала развернуться моторным португальцам, а после забитого гола вывела хозяев из равновесия - последовала куча брака, полное непонимание, как перевернуть ситуацию в свою сторону, и в конце концов уныние.

Это просто издевательство - после розыгрыша углового "сино-белые" нанесли первый удар в створ ворот и этим грубо "закрыли" поединок. Кто вообще помнит, как потом сложилась карьера Харистеаса и когда он повесил бутсы на гвоздь?

Наконец "Дессима"

"Реал" - "Атлетико" - 4:1

29 мая 2014 года. Финал ЛЧ-2013/14

До событий весны 2014 "Реал" не видел кубка Лиги чемпионов целых двенадцать лет. Солидный срок, который мог продлиться - как ни крути, накануне решающей встречи "Атлетико" заслуженно торжествовал в Ла Лиге. Шикарно сбалансированная защита, нападение с таранным Диего Костой и опытным Давидом Вильей - "матрасники" имели чем похвастаться и однозначно не боялись ребят Карло Анчелотти.

"Реал" добрался до финала довольно легко и непринужденно (например, в плей-офф были методически разобраны на молекулы "Шальке" и "Бавария"), однако в самый ответственный момент едва не потерял почву под ногами. На 36 минуте Диего Годин воспользовался ошибкой Икера Касильяса (голкипер далеко вышел из линии ворот и "потерял" позицию) и таким образом вывел "рохибланкос" вперед. В дальнейшем коллектив навязал игру, действовал слаженно и самоотверженно - казалось, что победа в кармане Диего Симеоне.

И это бы произошло, если бы не светлая голова Серхио Рамоса - в заключительные моменты основного времени центрбек откликнулся на навесную передачу Гарета Бейла и "прошил" Тибо Куртуа. Гол настолько сильно деморализовал "Атлетико", что расхваленная защита треснула по швам и рассыпалась - в течение двух экстра-таймов "матрасники" умудрились пропустить еще три мяча. Вот так поворот!

Сегодня камбек¦ "сливочных" носит статус культового, ведь является ценным с точки зрения истории: во-первых, "Реал" в десятый раз получил "ушастый" трофей, а, во-вторых, заложил фундамент для будущего доминирования в ЛЧ.

Отличное начало Шевы

Португалия – Украина – 0:0

22 марта 2019 года. Отборочный цикл Евро-2020

Возможно, для широкой публики этот матч не имеет никакого значения. Однако для нас, украинцев, дуэль против Португалии стопроцентно памятна - ничьей на "да Луж" "сине-желтые" стартовали в квалификации Евро-2020.

После невыхода на чемпионат мира в россии к Андрею Шевченко возникло много вопросов. В то же время, его "полоскали" не особенно сильно - даже если бы сборная гарантировала путевку на Мундиаль, то не факт, что поехала бы в страну-оккупант. Впрочем, это не уменьшало уровень требований, предъявляемых к тренерскому штабу - Шевченко должен был доказать профпригодность и ответить на вполне обоснованную критику.

Критика осталась и по завершении этого поединка, но набрала положительную тональность – Украина приехала в гости, чтобы выстоять, сделала это, причем организованно и без какого-либо страха в глазах (вспомните лишь дебют Миколенко и его опеку Криштиану Роналду). Еще один дебютант - Жуниор Мораес - с трех метров едва не "пробил" Руя Патрисиу.

Ничья? Немного грустно, могло ведь быть больше. С другой стороны, сейчас не на что жаловаться - как мы знаем, Украина продемонстрировала сплоченность, наличие идей и заложила первый кирпич достаточно крепкого фундамента. В конце концов, с этого началось победное шествие на ЧЕ-2020.

Конец эпохи Бартомеу

"Барселона" – "Бавария" – 2:8

14 августа 2020г. Четвертьфинал Лиги Чемпионов ЛЧ

В 2020-м коронавирус (представьте себе, он еще существует) разошелся нешуточно и заставил УЕФА прибегнуть к переменам. Как итог, в целях безопасности было решено перенести заключительную часть Лиги чемпионов в Лиссабон и доверить ее проведение "да Луж".

Думаем, вы хорошо помните то зрелище, организованное в одноматчевом формате. Еще до встречи с "Баварией" каталонцы выглядели вяло - не совсем логичное увольнение Эрнесто Вальверде и приглашение пастуха Кике Сетьена стоили очень дорого. Команда, вокруг которой кишели скандалы, не без проблем справилась с "Наполи", а против мюнхенцев воспринималась очевидным андердогом. Но ведь не настолько!

Дубль Томаса Мюллера, ироничный дубль Филиппе Коутинью, результативные выстрелы Перишича, Гнабри, Киммиха и Левандовского -залетало на любой вкус. "Блаугранас" ответили двумя мячами, впрочем, это не тот случай, когда можно хоть как-то спасти репутацию (да еще и за автогол Алабы).

"Бавария" закономерно двинулась дальше, а вот "Барселону" ждали трудные времена. Первым за дверь выбросили Сетьена, для которого этот поединок стал карьерным клеймом, дальше себя дискредитировал Жозеп Бартомеу. Не сказать, что президент не пытался сохранить лицо, однако позор в Португалии наложился на остальные проколы и запустил процесс отставки. В октябре того же года Жозеп бесславно покинул кресло - несмотря на одиннадцать кубков, выигранных за его каденцию, на "Камп Ноу" функционера вспоминают злым и отнюдь нетихим словом.

Нелогичность Гвардиолы

"Манчестер Сити" – "Лион" – 1:3

15 августа 2020г. Четвертьфинал ЛЧ

Разумеется, мало что могло переплюнуть провал "Барселоны". "Манчестер Сити" не переплюнул, но также ушел в глубокий нокаут - повторно "выстрелил" "Лион" Руди Гарсии. В 1/8-й французы преподнесли сюрприз туринскому "Ювентусу", хотя это развитие сценария не убедило и в определенной степени считалось стечением обстоятельств - все же "ткачи" просочились в четвертьфинал благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Мол, с кем не бывает.

Бытует мнение, что Гвардиола перемудрил с тактикой и отдал предпочтение сопернику. И здесь сложно не согласиться – каталонец непонятно для чего перешел на формацию с тремя защитниками, хотя всегда начинал рисунком 4-2-3-1 или 4-3-3.

Руди Гарсия оценил причудливые эксперименты и в отличие от Пепа не стал ничего придумывать - использовал привычную схему 3-5-2. И фактически не заметил сопротивление "горожан" - хоть де Брюйне и сравнял счет после гола Максвелла Корне, однако "Лион" не сник и ответил двумя мощными оплеухами (поблагодарим Мусси Демблеле, который оформил дубль).

Обычно Хосеп умеет доминировать над более слабыми командами, но в Лиге чемпионов в очередной раз сел в лужу. Иногда желание удивить бывает лишним, особенно когда все ограничено лишь 90 минутами.

Шейхи остались ни с чем

"ПСЖ" – "Бавария" – 0:1

23 августа 2020г. Финал ЛЧ

Не секрет, что "Пари Сен-Жермен" мечтает выиграть Лигу чемпионов. Это мнение заставляет владельцев французского гранда ежегодно тратить космические суммы - все, чтобы самоутвердиться и войти в когорту великих. "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Челси" - "ПСЖ" стремится быть среди тех, кому не задают лишние вопросы и при этом уважительно снимают шляпу.

Неизвестно, как бы общественность сейчас оценивала парижан, если бы они покорили желанную вершину в 2020-м. Однако "Бавария" остается "Баварией", являющейся мерилом качества, на тот момент модернизированным во всех аспектах Гансом-Дитером Фликом.

Визуально могло показаться, что "ПСЖ" установил свои правила и в определенных нюансах был близок к успеху. Статистика говорит обратное — немцы опередили оппонента по всем ключевым параметрам и подытожили преимущество справедливым триумфом. Еще благодаря кому — Кингсли Коман является выпускником академии "красно-синих". Вот такая ирония судьбы.

Надеемся, что у "динамовцев" не затрясутся колени и они порадуют сознательным футболом (не так, как это было в прошлом сезоне — с несколькими убийственными, но нереализованными эпизодами). Шансов немного, но они всегда есть. Посмотрим, как на этот раз да Луж встретит банду Мирчи Луческу.