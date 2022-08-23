Хавбек Динамо: Хотим показать достойную игру, которая соответствует уровню Лиги чемпионов

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко высказался в преддверии ответного матча с "Бенфикой" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, первая игра завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:2.

Читайте также Ключевой игрок Динамо пропустит ответный матч с Бенфикой

"Мы хотим показать достойную игру, которая соответствует уровню Лиги чемпионов, конечно, мы будем агрессивны. Считаю, что в первом поединке мы показали хорошую игру, но не реализовали свои моменты. Постараемся исправиться, – цитирует Шапаренко официальный сайт киевлян.

Матч "Бенфика" - "Динамо" состоится сегодня, 23 августа в Португалии. Начало - в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.