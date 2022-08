Академия Бенфики – космос. Она зарабатывает больше всех в Европе, использует современные технологии и штампует кадры для Гвардиолы

Принято считать, что португальские клубы живут в основном за счет перепродаж. Нашли в Латинской Америке, раскрутили у себя, продали в АПЛ – и вот Жорже Мендеш уже подсчитывает комиссионные. Несложная схема, правда?

Впрочем, в последние годы появились нюансы. Во-первых, топ-клубы усилили собственный скаутинг за океаном и перехватывают главные таланты собственноручно, как это было с Винисиусом или Габриэлом Жезусом.

Ну, а во-вторых, сами португальцы отошли от архаического "купи-продай", занявшись более сложной работой – они воспитывают потенциальных топов у себя.

Никаких тебе фавел, никаких путешествий по грунтовым дорогам Уругвая в поисках "нового Кавани" – все происходит в 20 минутах езды от Лиссабона. Площадь комплекса – 19 гектаров; на них расположены 9 полноразмерных травяных полей, два поля с искусственным покрытием, три суперсовременных тренажерных зала и главная гордость центра – крытая лаборатория с симулятором 360S.

Добро пожаловать в Caixa Futebol Benfica – академию "Бенфики", чьей эффективности завидует вся Европа.

Между прочим, открыл Кайшу не кто-нибудь, а лично Эйсебиу в ​​2006 году.

А уже в 2018-м тренер "Бенфики" U-15 Луиш Насименту не без гордости скажет:

Да-да, бразильский кипер "Горожан" воспитывался именно в Кайше. Скауты привезли его, когда Эдерсону было 16. Как и почти всех детей-иностранцев, вначале парня поселили в португальскую семью для ускорения адаптации.

В общей сложности таких в академии "Бенфики" почти треть. Остальные – местные ребята; и всеми ими в "Бенфике" занимаются очень тщательно. Речь не только о футболе – в 2019-м клуб открыл собственную общеобразовательную школу; до этого – отдавал ребят в местный лицей, проверял отметки и поощрял тех, кто учился наилучше.

Насименту работает в Кайше более 10 лет и, по его словам, это работа не только тренера, но и воспитателя:

Таким образом, даже если парень не добьется успехов в футболе, то вырастет хорошим, неглупым человеком - значит, будет иметь шанс в других отраслях.

Впрочем, большинство все равно остаются в игре.

Взгляните хотя бы на продажи "Бенфики" за последние два месяца. Жота (не тот) перешел в "Селтик" за 7,3 млн евро; Жедсон – у "Бешикташ" за 6 млн; Педру Перейра – в "Монцу" за 2,5; Нуну Сантуш – в "Шарлотт" за 1 млн.

По всей вероятности, они не станут суперзвездами, однако футбол точно накормит их семьи. А еще эти трансферы принесли в казну "Бенфики" 17 млн ​​евро – этого хватит на три года полноценного функционирования академии.

Она существенно расширилась с момента открытия. В 2017 году "Орлы" достроили мини-стадион для дубля, крытый зал и еще несколько объектов, и все это им обошлось в 11 млн. Скажете, много? Тогда вот вам сравнения: в том же 2017 клуб продал трех воспитанников - Эдерсона, Линделефа и Нелсона Семеду - за суммарные 110 млн.

За год до того Рената Саншеш уехал в "Баварию" за 35 млн; еще раньше Гонсалу Гедеш отправился в ПСЖ за 30, а Жоау Канселу и Бернарду Силву были проданы за 15 млн каждый.

Он постоянно посещает классы, где учатся юниоры; смотрит матчи; общается с тренерами.

Начиная с команды U-13 все играют по схеме 4-3-3 – для комфортной адаптации в основе. "Победа любой ценой" здесь не культивируется, однако даже в спаррингах тренеры повторяют, что "выиграть очень важно". Подробные видеоразборы – еще одна обязательная составляющая. Тот, кому скучно, выбывает.

Симулятор 360S – это для самых способных. Его включают, когда наставник видит необходимость прокачать конкретному юноше конкретный навык. Игрока ставят в десятиметровый круг в центре поля и далее должен выполнять команды, которые задает искусственный интеллект. Именно здесь Эдерсон учился игре на выходах, а Гедеш – финтить.

Бернарду Силва, как вспоминают старожилы, был лучшим за партой - и уже через месяц после приезда в Монако давал интервью на французском.

Ну, а Жоау Феликс был на первых ролях абсолютно во всем – и с помощью пиар-гения Жорже Мендеша летом 2019 года перешел в "Атлетико" за 135 млн евро. Безумные деньги.

Со стороны казалось, что "Бенфика" с такими доходами должна быть в шоколаде.

Это уже потом СМИ раскопали, что президент Луиш Филиппе Виейра выводил миллионы в офшоры, толкая клуб в долговую яму.

И это еще не все. Представьте себе, Андре Гомеш перед продажей сыграл за основу "Орлов" 14 матчей, Ренату Санчеш – 35, Гонсалу Гедеш – 29, Бернарду Силву и Жоау Канселу – по 4 (!) поединка. Как они могли повлиять на конкуренцию с "Порту"?

Луиш Фелипе Виейра. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: CityFiles/WireImage

Сначала молодежь игнорировал упрямый Жорже Жезус, у которого даже был конфликт с руководителями академии. Дальше уже Виейра настаивал на трансферах совсем зеленых юношей, хотя на камеру врал совсем другое:

Короче, типичный политик. Хорошо, что его отодвинули от дел, и сейчас клубом руководит одна из его легенд. Руй Кошта за неполный год нашел интересного тренера, серьезно укрепил состав, почти расплатился с долгами; осталось отдать 25-30 млн, и это произойдет еще до конца августа.

Помните Гонсалу Рамуша, забившего второй гол в ворота "Динамо" в Кракове? Так вот, этот рослый воспитанник Кайши скоро станет игроком "Саутгемптона". Цена вопроса – как раз 30 млн.

Gonçalo Ramos this month:



-Hat-trick vs FC Midtjylland in 4-1 win



-Assist in 4-0 win vs Arouca



-Assist in 3-1 win vs FC Midtjylland



-Goal in 1-0 win vs Casa Pia



-Goal to put Benfica ahead 2-0 vs Dynamo Kyiv going into halftime



Five games, seven goal contributions. pic.twitter.com/4K9DkLtm4e