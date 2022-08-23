Академия Бенфики – космос. Она зарабатывает больше всех в Европе, использует современные технологии и штампует кадры для Гвардиолы

Принято считать, что португальские клубы живут в основном за счет перепродаж. Нашли в Латинской Америке, раскрутили у себя, продали в АПЛ – и вот Жорже Мендеш уже подсчитывает комиссионные. Несложная схема, правда?

Впрочем, в последние годы появились нюансы. Во-первых, топ-клубы усилили собственный скаутинг за океаном и перехватывают главные таланты собственноручно, как это было с Винисиусом или Габриэлом Жезусом.

Ну, а во-вторых, сами португальцы отошли от архаического "купи-продай", занявшись более сложной работой – они воспитывают потенциальных топов у себя.

Никаких тебе фавел, никаких путешествий по грунтовым дорогам Уругвая в поисках "нового Кавани" – все происходит в 20 минутах езды от Лиссабона. Площадь комплекса – 19 гектаров; на них расположены 9 полноразмерных травяных полей, два поля с искусственным покрытием, три суперсовременных тренажерных зала и главная гордость центра – крытая лаборатория с симулятором 360S.

Добро пожаловать в Caixa Futebol Benfica – академию "Бенфики", чьей эффективности завидует вся Европа.

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Между прочим, открыл Кайшу не кто-нибудь, а лично Эйсебиу в ​​2006 году.

А уже в 2018-м тренер "Бенфики" U-15 Луиш Насименту не без гордости скажет:

"Взгляните на Эдерсона из "Манчестер Сити". Когда он попал ко мне, то был просто мальчиком из фавел, который всего боялся. Сейчас он рискует больше всех в АПЛ".

Да-да, бразильский кипер "Горожан" воспитывался именно в Кайше. Скауты привезли его, когда Эдерсону было 16. Как и почти всех детей-иностранцев, вначале парня поселили в португальскую семью для ускорения адаптации.

В общей сложности таких в академии "Бенфики" почти треть. Остальные – местные ребята; и всеми ими в "Бенфике" занимаются очень тщательно. Речь не только о футболе – в 2019-м клуб открыл собственную общеобразовательную школу; до этого – отдавал ребят в местный лицей, проверял отметки и поощрял тех, кто учился наилучше.

Насименту работает в Кайше более 10 лет и, по его словам, это работа не только тренера, но и воспитателя:

"Наш клуб дает ребятам жизненные навыки для роста. Мы учим их уважению, ответственности, солидарности, справедливости, терпимости. Здесь принято всегда здороваться и помогать в том числе уборщикам".

Таким образом, даже если парень не добьется успехов в футболе, то вырастет хорошим, неглупым человеком - значит, будет иметь шанс в других отраслях.

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Впрочем, большинство все равно остаются в игре.

Взгляните хотя бы на продажи "Бенфики" за последние два месяца. Жота (не тот) перешел в "Селтик" за 7,3 млн евро; Жедсон – у "Бешикташ" за 6 млн; Педру Перейра – в "Монцу" за 2,5; Нуну Сантуш – в "Шарлотт" за 1 млн.

По всей вероятности, они не станут суперзвездами, однако футбол точно накормит их семьи. А еще эти трансферы принесли в казну "Бенфики" 17 млн ​​евро – этого хватит на три года полноценного функционирования академии.

Она существенно расширилась с момента открытия. В 2017 году "Орлы" достроили мини-стадион для дубля, крытый зал и еще несколько объектов, и все это им обошлось в 11 млн. Скажете, много? Тогда вот вам сравнения: в том же 2017 клуб продал трех воспитанников - Эдерсона, Линделефа и Нелсона Семеду - за суммарные 110 млн.

За год до того Рената Саншеш уехал в "Баварию" за 35 млн; еще раньше Гонсалу Гедеш отправился в ПСЖ за 30, а Жоау Канселу и Бернарду Силву были проданы за 15 млн каждый.

Статистика: Skysports

"Мы ежедневно работаем над поиском талантов нового поколения. Очевидно, что в разных группах разный уровень задатков и ежегодно выпускать суперзвезд сложно. Тем не менее мы уверены, что наши усилия, старания игроков и отлаженные процессы обеспечат нам постоянное достижение поставленных целей", - говорит технический директор Педру Маркеш.

Он постоянно посещает классы, где учатся юниоры; смотрит матчи; общается с тренерами.

Начиная с команды U-13 все играют по схеме 4-3-3 – для комфортной адаптации в основе. "Победа любой ценой" здесь не культивируется, однако даже в спаррингах тренеры повторяют, что "выиграть очень важно". Подробные видеоразборы – еще одна обязательная составляющая. Тот, кому скучно, выбывает.

Симулятор 360S – это для самых способных. Его включают, когда наставник видит необходимость прокачать конкретному юноше конкретный навык. Игрока ставят в десятиметровый круг в центре поля и далее должен выполнять команды, которые задает искусственный интеллект. Именно здесь Эдерсон учился игре на выходах, а Гедеш – финтить.

Бернарду Силва, как вспоминают старожилы, был лучшим за партой - и уже через месяц после приезда в Монако давал интервью на французском.

Ну, а Жоау Феликс был на первых ролях абсолютно во всем – и с помощью пиар-гения Жорже Мендеша летом 2019 года перешел в "Атлетико" за 135 млн евро. Безумные деньги.

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Со стороны казалось, что "Бенфика" с такими доходами должна быть в шоколаде.

Это уже потом СМИ раскопали, что президент Луиш Филиппе Виейра выводил миллионы в офшоры, толкая клуб в долговую яму.

И это еще не все. Представьте себе, Андре Гомеш перед продажей сыграл за основу "Орлов" 14 матчей, Ренату Санчеш – 35, Гонсалу Гедеш – 29, Бернарду Силву и Жоау Канселу – по 4 (!) поединка. Как они могли повлиять на конкуренцию с "Порту"?

Луиш Фелипе Виейра. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: CityFiles/WireImage

Сначала молодежь игнорировал упрямый Жорже Жезус, у которого даже был конфликт с руководителями академии. Дальше уже Виейра настаивал на трансферах совсем зеленых юношей, хотя на камеру врал совсем другое:

"У нас будет команда, которая на 100% будет состоять из собственных воспитанников. Это наш долгосрочный план, и я не сомневаюсь, что мы добьемся всех целей".

Короче, типичный политик. Хорошо, что его отодвинули от дел, и сейчас клубом руководит одна из его легенд. Руй Кошта за неполный год нашел интересного тренера, серьезно укрепил состав, почти расплатился с долгами; осталось отдать 25-30 млн, и это произойдет еще до конца августа.

Помните Гонсалу Рамуша, забившего второй гол в ворота "Динамо" в Кракове? Так вот, этот рослый воспитанник Кайши скоро станет игроком "Саутгемптона". Цена вопроса – как раз 30 млн.

Gonçalo Ramos this month:



-Hat-trick vs FC Midtjylland in 4-1 win



-Assist in 4-0 win vs Arouca



-Assist in 3-1 win vs FC Midtjylland



-Goal in 1-0 win vs Casa Pia



-Goal to put Benfica ahead 2-0 vs Dynamo Kyiv going into halftime



Five games, seven goal contributions. pic.twitter.com/4K9DkLtm4e — Zach Lowy (@ZachLowy) August 17, 2022

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Кошта всегда знал, что делать на поле, и в кабинете тоже чувствует себя как дома.

Хотя Рамуш на старте сезона забил 5 голов в 5 матчах, его потеря не отразится на "Бенфике", ведь позади уже возвышается мощная фигура Энрике Араужу, и президент это знает.

20-летний нападающий забил 34 гола в 54 матчах за дубль "Орлов", а еще отличился хет-триком в победном финале Юношеской лиги УЕФА против "Зальцбурга". Говорят, что это едва ли не самый талантливый центрфорвард Португалии со времен Паулеты, и он готов.

Так же, как готов Антониу Силва стать новым Рубеном Диашем - 18-летний защитник не скрывает своих амбиций:

"Я очень уважаю Рубена. Он начинал здесь, и посмотрите, чего он добился в Англии. Для нас, португальцев, важно иметь ведущих игроков в разных чемпионатах. Они – примеры для молодежи, и возможно, мы их когда-нибудь даже превзойдем".

Хосеп Гвардиола точно прислушался - он сейчас главный ценитель академии "Бенфики". Эдерсон, Бернарду, Рубен Диаш, Канселу – все играют на "Этихаде". Почему бы и Антониу Силве однажды там не оказаться миллионов за 100? "Орлы" умеют торговаться.

CIES посчитала, что за последние 7 лет "Бенфика" заработала на выпускниках собственной академии больше всех в Европе – 379 млн евро. Для контекста, у "Реала" – 330 млн, у "Аякса" – 283; "Барсе" Ла Масия принесла "лишь" 161 млн.

Суперагент Мендеш приложился к рекорду, спору нет, однако главный фактор здесь – успехи воспитанников Кайши в топ-лигах. Без них ничего бы не было, и Маркеш это понимает:

"Это нормально, что наши воспитанники играют за самые большие клубы, на самых больших сценах. Мы знаем, что они счастливы, ведь им пришлось очень много работать и их родителям тоже. Академия испытывает удовлетворение и гордость от того, что они на таком уровне".

CNN, BBC, Sky, CBS – все они побывали в Кайше за последние полгода, чтобы вблизи понаблюдать, как это работает. Маркеш уже принимает их визиты за новую норму.

Между тем, 172 детских скаута ежедневно продолжают поиски новых звездочек по всему миру; в тренировочном центре за Лиссабоном одновременно занимаются 15 детских и молодежных команд, и у них лишь один выходной в неделю. Это больше чем школа – это конвейер.

И знаете, что? Год за годом его влияние на расстановку сил в футболе растет. Кажется, уже не за горами день, когда в каждом топ-клубе, который на что-то претендует, будет частичка "Бенфики".