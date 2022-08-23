Бенфика - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

У "Динамо" очень непростая с точки зрения турнирных перспектив ситуация – нужно отыграться со счета 0:2. Против команды, которую "Динамо" никогда не побеждало с разницей в более чем один мяч. Которой проиграло пять из последних шести матчей, не забив ни одного мяча.

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С другой стороны, Лига Европы уже обеспечена, так что терять нечего. Можно играть с прицелом не на результат, а качество футбола. А там как сложится.

Матч "Бенфика" – "Динамо" начнется 23-го августа 2022-го года в 22:00. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плейер доступен в этой новости).

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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

23.08.2022. Португалия. Лиссабон. "Да Луш"

Арбитр в поле – Клеман Тюрпен (Франция)