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Бенфика - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бенфика - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Динамо" очень непростая с точки зрения турнирных перспектив ситуация – нужно отыграться со счета 0:2. Против команды, которую "Динамо" никогда не побеждало с разницей в более чем один мяч. Которой проиграло пять из последних шести матчей, не забив ни одного мяча.
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С другой стороны, Лига Европы уже обеспечена, так что терять нечего. Можно играть с прицелом не на результат, а качество футбола. А там как сложится.
Матч "Бенфика" – "Динамо" начнется 23-го августа 2022-го года в 22:00. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плейер доступен в этой новости).
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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч
23.08.2022. Португалия. Лиссабон. "Да Луш"
Арбитр в поле – Клеман Тюрпен (Франция)
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)
Первый матч – 2:0
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