Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Бесединым на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Киевское "
- Все самые яркие моменты матча Бенфика – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram
В первом, условно домашнем матче, киевляне проиграли 0:2.
Уже известны составы команд на матч:
Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Фернандес, Флорентино, Давид Нерес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Гонсалу Рамош
Запасные: Элтон Лейте, Вертонген, Бах, Яремчук, Диогу Гонсалвеш, Шикинью, Ристич, Вайгль, Муса, Энрике Араужу, Паулу Бернарду, Антониу Силва
Динамо: Бущан, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Забарный, Буяльский, Сирота, Беседин, Кендзера
Запасные: Нещерет, Бойко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Гармаш, Кравченко, Тымчик, Царенко, Дубинчак, Антюх
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также доступна и аудиотрансляция матча от нашего сайта.
Популярное сейчас
- Шахтер - Металлист 1925 0:0. Сухой старт Йовичевича
- Шахтер - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Ракицкий был удален после грубого фола в матче чемпионата Турции
- Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО