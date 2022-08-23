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С Бесединым на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Стартовые составы команд

С Бесединым на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня, 23-го августа, проведет ответный, выездной матч раунда плей-офф против лиссабонской "Бенфики". Начало матча – в 22:00.

  • Все самые яркие моменты матча Бенфика – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

В первом, условно домашнем матче, киевляне проиграли 0:2.

Уже известны составы команд на матч:

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Фернандес, Флорентино, Давид Нерес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Гонсалу Рамош

Запасные: Элтон Лейте, Вертонген, Бах, Яремчук, Диогу Гонсалвеш, Шикинью, Ристич, Вайгль, Муса, Энрике Араужу, Паулу Бернарду, Антониу Силва

Динамо: Бущан, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Забарный, Буяльский, Сирота, Беседин, Кендзера

Запасные: Нещерет, Бойко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Гармаш, Кравченко, Тымчик, Царенко, Дубинчак, Антюх

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также доступна и аудиотрансляция матча от нашего сайта.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2022 в 21:50
Тупой Беседин на острие...
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0
-1
adey (Korosten)
23.08.2022 в 21:48
те, що Бєсєдін старті - це не його проблема. це проблема усього українського футболу. не можете знайти нападника - грайте без нього.
Ответить
0
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
23.08.2022 в 21:25
можно и не смотреть.всё уже ясно
Ответить
0
-1
Ariakiev01 (Київ)
23.08.2022 в 21:23
О господи опять недофорвард в атаке. Снова моментов не будет пока он играет
Ответить
0
-1
Sisiha (Львов)
23.08.2022 в 21:19
Хуже не будет, пусть играет
Ответить
+1
0
Рівнянин (Рівне)
23.08.2022 в 21:16
А де Циганков?
Ответить
0
0
Sisiha (Львов)
23.08.2022 в 21:19
Он заболел - горлышко болит и сыпь
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
23.08.2022 в 21:41
Травма.
Ответить
+1
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
23.08.2022 в 21:16
Снова Динамо сыграет на 0,в атаке
Ответить
0
-1
Niva Vinnitsa
23.08.2022 в 21:00
Дубль зробить))
Ответить
0
-1
vgolovan (полтава)
23.08.2022 в 21:01
дубля мало надо два дубля
Ответить
0
0
Іван С (Луцьк)
23.08.2022 в 20:59
Ну все, зіграєм на нуль. Попереду. Клін шит)
Ответить
+4
-1
vgolovan (полтава)
23.08.2022 в 20:57
беседин не может быть на острие потому что он тупой и деревянный и опять минус один у динамо со старта
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+3
-3

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