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Разгром еще до перерыва. Бенфика забила третий гол Динамо

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Катастрофа

Разгром еще до перерыва. Бенфика забила третий гол Динамо

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

"Динамовцы" пропускают третий гол от "Бенфики".

  • Все самые яркие моменты матча Бенфика – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

Лиссабонцам удалась хорошая атака по центральной оси, с которой не справились защитники киевлян. Завершил это наступление Давид Нерес - игрок, который был на контракте у "Шахтера", однако из-за войны уехал от "горняков" и прописался в "Бенфике".

Этот гол довел счет по сумме двух встреч до 5:0 в пользу "Бенфики". Впереди у коллективов еще тайм. Следить за ним вы можете в нашей текстовой трансляции тут.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Давид Нерес
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Комментарии (8)
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oleg.m.3972 (Харьков)
24.08.2022 в 00:01
Мистер Луческу, Вы ж после первого матча говорили, что пропустили два, потому, что Сидорчука на поле не было... Ну, был сегодня Сидорчук... И чё ???
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0
0
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 22:50
Чому радієте Шо український клуб програє! Так ще не доріс Сирота та і Вівчаренко теж до ЛЧ. Але хто зіграє краще
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0
-3
George_D (Харьков)
23.08.2022 в 22:57
Так, Вівчаренко та Сирота ще не доросли. А Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Караваєв (та й Циганков, дарма що його зараз нема) - вже переросли. Безвихід.
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+4
0
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 23:02
Сирота привіз другий, дав забити третій... Що поробиш наразі футбол це шалені гроші, а їх і до війни особливо не було, а тепер зовсім! Уявіть, як би проти Бенфіки зіграла навіть збірна вашого міста?
0
0
miruk 81 (львів)
23.08.2022 в 23:01
Не доросли і вже не доростуть шепелєв, беседін, буяльський, кензьора, шапаренко. Їхній максимум це середняк премєр ліги. Вони вже відпрацьований матеріал. Щодо вівчаренка та сироти, доречі не такі вже й молоді 19 років в нас молоді а в європі молоді це 17 років, так от їм бракує ігрової практики, яку їм не дають бо є ті яких я назвав вище. Шо беседін тут робить? Чим русин гірший?
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0
0
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 23:03
А чого ж тоді вас на лаві тримають... Ви ж ту Бенфіку однією лівою
0
0
alex.belogubko (одесса)
23.08.2022 в 22:50
зачем было ехать позориться --они позорят Украину и клуб ДК --противно смотреть на этих клоунов
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+3
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 22:57
ЧО правильно робить... Ні в яких єврокубках не грає не "позориться"
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0
-1

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