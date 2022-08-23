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Разгром еще до перерыва. Бенфика забила третий гол Динамо
Катастрофа
Скріншот з трансляції
"Динамовцы" пропускают третий гол от "Бенфики".
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Лиссабонцам удалась хорошая атака по центральной оси, с которой не справились защитники киевлян. Завершил это наступление Давид Нерес - игрок, который был на контракте у "Шахтера", однако из-за войны уехал от "горняков" и прописался в "Бенфике".
Этот гол довел счет по сумме двух встреч до 5:0 в пользу "Бенфики". Впереди у коллективов еще тайм. Следить за ним вы можете в нашей текстовой трансляции
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Комментарии (8)
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oleg.m.3972 (Харьков)
24.08.2022 в 00:01
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0
Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 22:50
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0
-3
George_D (Харьков)
23.08.2022 в 22:57
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 23:02
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miruk 81 (львів)
23.08.2022 в 23:01
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0
0
Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 23:03
0
0
alex.belogubko (одесса)
23.08.2022 в 22:50
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+3
-2
Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 22:57
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0
-1