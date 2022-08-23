Разгром еще до перерыва. Бенфика забила третий гол Динамо

"Динамовцы" пропускают третий гол от "Бенфики".

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Лиссабонцам удалась хорошая атака по центральной оси, с которой не справились защитники киевлян. Завершил это наступление Давид Нерес - игрок, который был на контракте у "Шахтера", однако из-за войны уехал от "горняков" и прописался в "Бенфике".