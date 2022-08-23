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ЛЧ. Бенфика - Динамо 3:0. Полет и ползанье

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Команда Мирчи Луческу сыграет в группе Лиги Европы

ЛЧ. Бенфика - Динамо 3:0. Полет и ползанье

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Рогер Шмидт говорил перед матчем о важности Лиги чемпионов, о том, что команда хочет и должна играть в группе турнира. А Мирча Луческу, как и неделю назад, затрагивал эфемерные вещи – качество игры, атмосферу на трибунах. Между строк читалось настроение обоих соперников: уверенность в себе и сознательное позиционирование себя как второстепенной силы этого противостояния.

Но винить "Динамо" в наличии психологии неудачников точно не стоит. Вряд ли Луческу "стелил соломку" – просто не летал в облаках. После 0:2 надеяться на камбэк на территории "Бенфики" очень сложно. Еще и при условии отсутствия одного из лидеров коллектива. Вообще, кроме Цыганкова, по сравнению с первым матчем было еще три смены (Попов – Сирота, Дубинчак – Вивчаренко, Андриевский – Сидорчук), тогда как у "Бенфики" – ни одной. "Орлы" готовились тщательно, даже перенесли матч чемпионата, поэтому нарушать командные наработки не планировали.

Но и не нагнетали со старта. Да, моменты были, но возникали они не вследствие давления, а вследствие высокого мастерства игроков. Так, в частности, было в ситуации с Нересом и Рафа Силвой, когда последний пробивал из-под своего партнера. А еще – удар Отаменди, выстрел Гримальдо со штрафного, удар Давида Нереса в падении через себя. "Динамо" ничего не предлагало в ответ.

Закономерно, что в такой ситуации победой не пахло. Можно было бы надеяться на ничью, но класс "Бенфики" позволил размочить ворота Бущана даже без суперскоростей. Нерес выполнил глубокую навесную передачу на дальнюю штангу, Отаменди спокойно пробил головой. Просто, как двери.

Ну а дальше посыпалось… Сирота, отдавая передачу на Бущана, выкатил мяч как раз на ногу Рафе Силве – 2:0. Быстро выбежали в контратаку – Рамуш отпасовал на Нереса, тот пробил точно. 3:0. Другие слова здесь излишни.

Второй тайм был формальностью… для "Бенфики". Для "Динамо" было важно не пропустить больше и сохранить лицо. Это было непросто, ведь удары сыпались регулярно: от Нереса, Силвы, Рамуша. Игра в защите киевлян не клеилась, а впереди не было даже зародышей.

Попытку Сидорчука забить ударом из центра поля всерьез рассматривать не стоит. А "Бенфика" даже пешим темпом создавала остроту, напрягая Бещана ударами Мусы, Нереса и Энцо Фернандеша. Создавалось впечатление, что хозяевам иногда даже было скучно на поле. Возможно, поэтому и появилась ошибка, после которой Буяльский вышел почти один на один. Вернее, шел-шел, но не дошел.

"Бенфику" называют "орлами" и команда действительно сегодня летала над облаками. А соперник ползал. Надеемся, что в группе Лиги Европы будет иначе.

ЛЧ. Раунд плей-офф. Ответный матч
Португалия. Лиссабон. Стадион: "Да Луш"
Арбитр в поле - Клеман Тюрпен (Франция)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина) 3:0
Голы: Николас Отаменди 27, Рафаэл Силва 40, Давид Нерес 42

Первый матч - 2:0

"Бенфика": Одиссеас Влаходимос, Жилберто, Алехандро Гримальдо, Давид Нерес (Диогу Гонсалвеш 70), Энцо Фернандеш (Паулу Бернарду 90), Жоау Мариу, Рафаэл Силва (Энрике Перейра Араужу 70), Николас Отаменди, Флорентину Луиш (Юлиан Вайгль 70), Гонсалу Рамуш (Петер Муса 52), Морату

"Динамо": Георгий Бущан, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 64), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Антон Царенко 87), Николай Шапаренко, Александр Караваев (Александр Тымчик 87), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Яцык 90+3), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 64), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Петер Муса 82 - Николай Шапаренко 82

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Раунд плей-офф
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Комментарии (19)
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megrivan (Курячі Лози)
24.08.2022 в 00:25
Посмотрел бы я на Бенфику и другие португальские команды, если бы у них была война, обстреливали города, и все бразилы, аргентинца и прочие драпанули из Португалии - а в некоторых португальских командах на поле выходят сразу по 7-10 бразильцев. И чтобы чемпионат прервался на пол-года. Хотя, конечно, это не оправдывает сегодняшнюю игру Динамо. Но это еще цветочки. Посмотрев сегодня на Шахтер, я представляю, что в ЛЧ будут с ним делать. Сегодняшний результат Динамо для Шахтера будет лучшим результатом. Лучше бы и Шахтер играл в ЛЕ.
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
24.08.2022 в 00:29
На жаль таки наші реалії... Як і дописувачі, що грають краще ніж гравці Динамо.
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0
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
24.08.2022 в 00:18
С такой игрой будут за 3 место в группе ЛЕ максимум бороться..
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+1
-1
Po4eson (Одесса)
24.08.2022 в 00:13
Небо и земля. Хотя, положа руку на сердце, ни одна команда из УПЛ ничего бы тут не показала. Мы в опе, и тут нашей вины нет. Есть, к сожалению, объективность и внешние факторы. Не натягивание сову на глобус. Победы будут после нашей Великой победы
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+1
0
satellite (Харьков)
24.08.2022 в 00:09
Ничему не удивлён и ничего другого не ожидал!!!
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0
0
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Spokoyno (Київ)
24.08.2022 в 00:09
Все добре! Уникли "групової ЛЧ ганьби". Судячи зі всього Бенфіка буде у третій корзині, а Динамо "претендувало" лише на четверту... Тобто одна нічия вже досягнення. + 4 за потрапляння в групу. Десь 5 максимум 7 балів. В ЛЄ вже к заробленим більше повинні завоювати. Ну і критиканів всіх мастей... Може тому у нас і такий футбол, що всі специ по обгижуванію, тих хто хоч щось у футболі досягнув! Самі з десяток років попашіть, що мати змогу претендувати на потрапляння в професійну команду, а потім розповідайте, які всі каліки.
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0
-1
Jovan Markoski
24.08.2022 в 00:09
Лучше бы эти позорники вообще на поле не выходили
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+1
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
24.08.2022 в 00:06
Слабейшая команда этого дня ЛЧ !! Просто дно! Одно название ДиНамО - само за себя говорит !
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+3
-3
Alex_ForzaMilan (Київ)
24.08.2022 в 00:31
Дно це - ти і твої слова, побачу, що ти скажеш, як Шахтар твій буде зливати матчі .
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
24.08.2022 в 00:04
Мистер Луческу, Вы ж после первого матча говорили, что пропустили два, потому, что Сидорчука на поле не было... Ну, был сегодня Сидорчук... И чё ???
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0
-3
фрілансер (Львів)
24.08.2022 в 00:00
дивився матч на одному з польських каналів. їхні коментатори охарактеризували гру в першому таймі як "безтолкову"!
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+2
-1
alex.belogubko (одесса)
23.08.2022 в 23:58
ДК поздравила Украину с праздником --зачем было ехать позорить клуб ДК--они и в УПЛ не чего не добьются--короче позор стыд
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0
-3
vlotko (Броди)
24.08.2022 в 00:13
Дивіться як рідний ЧО зіграв проти Вереса, а тут Бенфіка. Чуже видно здалеку, а своє під носом не бачите.
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+1
-1
Po4eson (Одесса)
24.08.2022 в 00:25
Не переходьте на особистості. Це вас не красить. Тим більше, Броди - Карпати, Львів, Рух... Хто з них?
0
0
megrivan (Курячі Лози)
24.08.2022 в 00:28
Григорчук великий тренер, не чета Морозу, он выведет Черноморец аж на 12 место. А оттуда и до еврокубков рукой подать.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
23.08.2022 в 23:53
Редкое дно это ДК. Все эти люди на поле могут быть грузчиками, продавать сим карты в переходе. Но, почему из называют футболистами и они играют в ДК для меня большая загадка
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+3
-2
megrivan (Курячі Лози)
24.08.2022 в 00:16
Ты не боишься конкуренции?
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0
0
Alex_ForzaMilan (Київ)
24.08.2022 в 00:38
Шахтар, якщо в групі займе останнє місце, теж дном назвеш?
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0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
23.08.2022 в 23:51
Ну пройшли б кияни в групу і отримали б бонус в 4 оч. В групі дні нічиї + 2 бали в сумі 6. В ЛЄ є можливість мінімум на 3-4 перемоги це 6-8 оч. І на весні 1-2 оч. Для коефіцієнту це плюс. Для престижу команди мінус.
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+2
0

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