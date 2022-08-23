ЛЧ. Бенфика - Динамо 3:0. Полет и ползанье

Рогер Шмидт говорил перед матчем о важности Лиги чемпионов, о том, что команда хочет и должна играть в группе турнира. А Мирча Луческу, как и неделю назад, затрагивал эфемерные вещи – качество игры, атмосферу на трибунах. Между строк читалось настроение обоих соперников: уверенность в себе и сознательное позиционирование себя как второстепенной силы этого противостояния.

Но винить "Динамо" в наличии психологии неудачников точно не стоит. Вряд ли Луческу "стелил соломку" – просто не летал в облаках. После 0:2 надеяться на камбэк на территории "Бенфики" очень сложно. Еще и при условии отсутствия одного из лидеров коллектива. Вообще, кроме Цыганкова, по сравнению с первым матчем было еще три смены (Попов – Сирота, Дубинчак – Вивчаренко, Андриевский – Сидорчук), тогда как у "Бенфики" – ни одной. "Орлы" готовились тщательно, даже перенесли матч чемпионата, поэтому нарушать командные наработки не планировали.

Но и не нагнетали со старта. Да, моменты были, но возникали они не вследствие давления, а вследствие высокого мастерства игроков. Так, в частности, было в ситуации с Нересом и Рафа Силвой, когда последний пробивал из-под своего партнера. А еще – удар Отаменди, выстрел Гримальдо со штрафного, удар Давида Нереса в падении через себя. "Динамо" ничего не предлагало в ответ.

Закономерно, что в такой ситуации победой не пахло. Можно было бы надеяться на ничью, но класс "Бенфики" позволил размочить ворота Бущана даже без суперскоростей. Нерес выполнил глубокую навесную передачу на дальнюю штангу, Отаменди спокойно пробил головой. Просто, как двери.

Ну а дальше посыпалось… Сирота, отдавая передачу на Бущана, выкатил мяч как раз на ногу Рафе Силве – 2:0. Быстро выбежали в контратаку – Рамуш отпасовал на Нереса, тот пробил точно. 3:0. Другие слова здесь излишни.

Второй тайм был формальностью… для "Бенфики". Для "Динамо" было важно не пропустить больше и сохранить лицо. Это было непросто, ведь удары сыпались регулярно: от Нереса, Силвы, Рамуша. Игра в защите киевлян не клеилась, а впереди не было даже зародышей.

Попытку Сидорчука забить ударом из центра поля всерьез рассматривать не стоит. А "Бенфика" даже пешим темпом создавала остроту, напрягая Бещана ударами Мусы, Нереса и Энцо Фернандеша. Создавалось впечатление, что хозяевам иногда даже было скучно на поле. Возможно, поэтому и появилась ошибка, после которой Буяльский вышел почти один на один. Вернее, шел-шел, но не дошел.

"Бенфику" называют "орлами" и команда действительно сегодня летала над облаками. А соперник ползал. Надеемся, что в группе Лиги Европы будет иначе.

ЛЧ. Раунд плей-офф. Ответный матч

Португалия. Лиссабон. Стадион: "Да Луш"

Арбитр в поле - Клеман Тюрпен (Франция)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина) 3:0

Голы: Николас Отаменди 27, Рафаэл Силва 40, Давид Нерес 42

Первый матч - 2:0

"Бенфика": Одиссеас Влаходимос, Жилберто, Алехандро Гримальдо, Давид Нерес (Диогу Гонсалвеш 70), Энцо Фернандеш (Паулу Бернарду 90), Жоау Мариу, Рафаэл Силва (Энрике Перейра Араужу 70), Николас Отаменди, Флорентину Луиш (Юлиан Вайгль 70), Гонсалу Рамуш (Петер Муса 52), Морату

"Динамо": Георгий Бущан, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 64), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Антон Царенко 87), Николай Шапаренко, Александр Караваев (Александр Тымчик 87), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Яцык 90+3), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 64), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Петер Муса 82 - Николай Шапаренко 82