ЛЧ. Маккаби Хайфа победил Маракану и Црвену Звезду и вышел в Лигу Чемпионов

Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Плей-офф. Второй матч

Белград. "Райко Митич"

"Црвена Звезда" - "Маккаби" Хайфа 2:2 (первый матч - 2:3)

Голы: Пешич 27, Иванич 43 - Сундгрен 45+5, Павков 90 (автогол)

Нереализованный пенальти: Хазиза 45+5 (вратарь)

"Црвена Звезда": Борян, Эракович, Драгович, Милунович, Родич (Саного 84), Канга (Кангва 53), Срнич, Букари (Мустафа 84), Катай, Иванич, Пешич (Павков 78)

"Маккаби Хайфа". Д. Коэн, Сундгрен, Планич, Гольдберг, Корню, Хазиза, Лави, Мохамед, Шери (Гершон 90+3), Пьерро, Давид (Ацили 72)

Предупреждения: Канга 39, Драгович 45+4, Родич 74, Иванич 89 - Сундгрен 85

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Я уже называл эту дуэль наиболее шумной в нынешней Квалификации Лиги Чемпионов. В Хайфе 30 тысяч болельщиков поддержали реноме, вызвав даже удивление сербов. Но сегодня 55 тысяч на "Маракане" просто зажгли. Казалось, вибрация от их шума способна сломать экран телевизора. Неудивительно, что в обеих странах перед матчем говорили практически лишь о стадионе. Главный тренер "Црвены Звезды" Деян Станкович даже напомнил известное высказывание: "Маракана сравняет счет, а мы победим".

"Маккаби", вроде бы, приспособился к нему. Владение мячом уступал, но оборону прикрывал. Даже отталкивал игру в центр и в первой четверти матча опережал по ударам по воротам. Разве что один прорыв по левому флангу мог завершиться голом. Но тогда Канга с 15-ти метров после скидки Букари попал в стойку. И все же гол состоялся. "Маракана" забила? Также прорыв слева, прострел, Гольдберг достал мяч, но почему-то не выбил, и бывший игрок злейшего врага хайфчан "Маккаби" Тель-Авив Пешич добил.

Второй гол белградцы уже забили сами. На фоне беззубого наступления соперника они провели красивую атаку с пяткой Катая, пасом в одно касание Пешича и ударом Иванича в ближнюю "девятку". Но затем привезли себе сами. Вначале пенальти. Явную гру рукой экс-игрока киевского "Динамо" Драговича заметил ВАР и поправил Энтони Тейлора. Борян пенальти Хазизы отбил, уже начал праздновать, бить себя кулаком в грудь, но атака продолжалась, Сундгрен пробил с 30-ти метров, и вратарь пропустил под рукой.

Второй тайм как раз "Маккаби" начал активнее, доминировал, владел мячом и бил по воротам гораздо чаще. Шери отдал вразрез, автор дубля в первом матче Пьерро вышел на вратаря, и Боряну пришлось спасать. Удар защитника Корню с линии штрафной Борян перевёл в стойку. Впрочем, в середине тайма игра выравнялась и успокоилась, ощущения крайней важности матча и близости овертайма превалировали.

Тем не менее, завершилось все в основное время. Причем самым драматичным образом. Ведущий форвард "Црвены Звезды" Милан Павков не выходил в "старте" в обоих матчах. То ли из-за травмы, то ли из-за скорого ухода. Сейчас он вышел. Но сумел лишь переправить штрафной соперника с фланга в собственные ворота. Высоко поднятой ногой, на линии вратарской, когда ему никто не мешал.

"Маккаби" в Лиге Чемпионов. В третий раз в истории и впервые с сезона 2009/10. Рекорд Израиля. Пожалуй, заслуженно. После 4:0 в гостях над "Олимпиакосом" и 4:0 дома с "Аполлоном", после такого камбека на таком стадионе. По сумме двух матчей по игре он был чуть лучше, по характеру же - намного лучше. Главный тренер Барак Бахар, у которого к 42-ум годам пять выигранных чемпионатов страны и 1/16 финала Лиги Европы, окончательно входит в когорту легенд израильского футбола.

А Станкович остается без ЛЧ в третий раз подряд. С вылетами от "Омонии" в серии пенальти, от "Шерифа", считавшегося явным аутсайдером и теперь от "Маккаби" в такой драматичной манере. Выходит, характер стадион не прививает.