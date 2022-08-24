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Бущан – лучший игрок матча с Бенфикой в составе Динамо. У вратаря 7 сейвов

Лига Чемпионов
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Бущан – лучший игрок матча с Бенфикой в составе Динамо. У вратаря 7 сейвов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бещан – лучший игрок в составе гостей матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики" по версии SofaScore. Голкипер получил оценку 7.7 по итогам ответной встречи.

Жора сделал 7 сейвов за матч.

Лушчий в матче – Давид Нерес – он получил 9.

Также неплохими оценками у "Динмао" отличились Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко – по 7 баллов.

Бущан – лучший игрок матча с Бенфикой в составе Динамо. У вратаря 7 сейвов - изображение 1
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Георгий Бущан Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА
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