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Бущан – лучший игрок матча с Бенфикой в составе Динамо. У вратаря 7 сейвов
Показательно
Фото: ФК Динамо Киев
Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бещан – лучший игрок в составе гостей матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики" по версии SofaScore. Голкипер получил оценку 7.7 по итогам ответной встречи.
Жора сделал 7 сейвов за матч.
Лушчий в матче – Давид Нерес – он получил 9.
Также неплохими оценками у "Динмао" отличились Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко – по 7 баллов.
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