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Наставник Бенфики: Мы не дали Динамо никаких шансов забить мяч

Лига Чемпионов
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Роджер Шмидт доволен результатом игры с киевским клубом

Наставник Бенфики: Мы не дали Динамо никаких шансов забить мяч

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Роджер Шмидт прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (3:0) в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Напомним, по сумме двух встреч (2:0, 3:0) португальский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

"Я рад не только тому, что мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов, но и тому, как мы сегодня играли. Мы показали себя хорошей командой, и заслужили играть в групповом этапе Лиге чемпионов. Мотивация наших футболистов была высочайшей, и они достигли того, к чему так стремились.

Квалификационные раунды никогда не бывают легкими. Это как финал, но уже в начале сезона. Но наши футболисты показали, что могут справляться с давлением. Мне понравилось, как мы контролировали сегодня игру. Особенно — во втором тайме. Это было очень хорошо. Теперь с нетерпением и с еще большей уверенностью в себе ждем матчей группового этапа.

Это был отличный вечер для нас! Наша команда была сегодня просто фантастической! "Бенфике" удается играть в техничный, тактический футбол, у нас в составе футболисты с отличными индивидуальными качествами. Нам удавалось забивать голы, создавать моменты, мы играем в атакующий футбол, но нам также удается хорошо обороняться. Мы не дали "Динамо" никаких шансов забить мяч в наши ворота", — сказал Шмидт на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Роджер Шмидт
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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