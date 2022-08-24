"Могло быть 6 или 7 голов". Луческу назвал причины поражения от Бенфики

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды от лиссабонской "Бенфики" (0:3) в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Напомним, по сумме двух встреч киевляне (0:2, 0:3) киевляне вылетели в Лигу Европы.

"У нас большая проблема. Нельзя допускать столько ошибок, как это было сегодня. Футболисты не готовы играть на таком уровне. Перед игрой я сказал, что "Бенфика" сильнее нас, и сегодня был идеальный тест. В результате могло быть шесть или семь голов. Между двумя командами большая разница. Мы давали "Бенфике" шансы забивать. Первый гол был ошибкой нашего вратаря, второй – защитника, который отдал мяч Рафе Силве. И третий эпизод – ещё одна ошибка с нашей стороны и контратака.

В нашей ситуации сложно подготовить команду. Игроки два месяца не были дома и не видели семьи. Сегодня "Бенфика" была сильнее киевского "Динамо". Посмотрим, как они сыграют с другими командами. Я не хочу искать оправданий. "Бенфика" в обоих матчах превзошла нас, несмотря на то что мы делали всё, что могли. Надеюсь, футболисты морально восстановятся после этой игры.

Сегодня мы не могли рассчитывать на Попова и Цыганкова. Надеюсь на восстановление этих игроков, которые смогут помочь команде в этот трудный момент. Мы хотим продолжать играть в футбол. Мы хотим создать имидж страны, желающей продолжать жить. Это будет трудный год. Но мы должны продолжать играть. Это будет важно для всех", - цитирует Луческу O Jogo.