Лига Чемпионов
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Шахтер продал уже более 16 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ в Варшаве
Это больше половины вместимости арены, на которой будут играть "горняки"
Фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" отчитался, что уже продал более 16 тысяч пакетов билетов на свои домашние матчи в Лиге чемпионов.
Это составляет более половины вместимости стадиона Войска Польского в Варшаве, где будут проходить игры "горняков" в новом розыгрыше еврокубка.
Напомним, что дончане попали в групповой этап автоматически. Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 25 августа.
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