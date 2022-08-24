Шахтер продал уже более 16 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ в Варшаве

Донецкий "Шахтер" отчитался, что уже продал более 16 тысяч пакетов билетов на свои домашние матчи в Лиге чемпионов.

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Это составляет более половины вместимости стадиона Войска Польского в Варшаве, где будут проходить игры "горняков" в новом розыгрыше еврокубка.

Напомним, что дончане попали в групповой этап автоматически. Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 25 августа.