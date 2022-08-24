  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер продал уже более 16 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ в Варшаве
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер продал уже более 16 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ в Варшаве

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это больше половины вместимости арены, на которой будут играть "горняки"

Шахтер продал уже более 16 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ в Варшаве

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" отчитался, что уже продал более 16 тысяч пакетов билетов на свои домашние матчи в Лиге чемпионов.

Читайте такжеАхметов: Сегодня мы как никогда ранее понимаем настоящую цену Независимости

Это составляет более половины вместимости стадиона Войска Польского в Варшаве, где будут проходить игры "горняков" в новом розыгрыше еврокубка.

Напомним, что дончане попали в групповой этап автоматически. Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 25 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде